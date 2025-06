Na jahti u Hrvatskoj! Kramarić podijelio rijetke prizore sa suprugom Mijom

Andrej Kramarić i supruga Mia rijetko dijele privatne trenutke, no fotografija s luksuzne jahte na hrvatskoj obali otkriva koliko uživaju u ljetnom miru, ljubavi i obiteljskoj harmoniji.

Naš nogometaš Andrej Kramarić i njegova supruga Mia ovih dana uživaju u miru, suncu i valovima, daleko od svakodnevnog kaosa.

Fotografija s luksuzne jahte snimljena negdje na hrvatskoj obali govori više od tisuću riječi: opušteni pogledi, nježni zagrljaji i čisti hedonizam.

Mia zrači elegancijom u bijeloj ljetnoj haljini, dok Andrej, u ležernim crvenim hlačicama, pokazuje da mu je more itekako blisko. Par se ne pojavljuje često u javnosti, no kad to učine, to ne prolazi nezapaženo.

Nogometaš je u opisu objave stavio emotikon srca.

S Mijom ima sina Viktora i kćer Emu, a mi smo se prisjetili njihovih početaka.

Iako ne vole otkrivati detalje svog privatnog života, Andrej je jednom prilikom otkrio kako su se upoznali.

Andrej i Mia Kramarić - 3 Foto: Instagram

"Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem", ispričao je Andrej svojedobno u jednom od intervjua.

Vjenčanje Andreja i Mije Kramarić u Gradskoj vijećnici - 7 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Par je zajedno od 2017. godine, a imali su dva vjenčanja.

Pet mjeseci prije rođenja prvog djeteta Andrej i Mia vjenčali su se u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici. Bilo je to 2021. godine. Par je tada uplovio u bračnu luku uz najuže članove obitelji, a presretne mladence pred vijećnicom su dočekali fotografi, koji su zabilježili trenutke prije i nakon vjenčanja. Lijepa mladenka nosila je neobičnu kratku vjenčanicu te je kosu ukrasila cvjetnim vijencem, a trudnički trbuh tad joj se još nije nazirao. Mladoženja je nosio klasično muško odijelo s leptir-mašnom.

Vjenčanje Andreja i Mije Kramarić u Gradskoj vijećnici - 9 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Vjenčanje Andreja i Mije Kramarić u Gradskoj vijećnici - 8 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Nešto više od godinu dana kasnije, točnije u svibnju 2022., Andrej i Mia izmijenili su bračne zavjete i u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, a tada su usput i krstili svojeg sinčića Viktora. Mia je za drugo vjenčanje odabrala bijeli komplet s hlačama, a Andrej je ostao vjeran klasici.

Samozatajni par s vremena na vrijeme svoje fanove počasti romantičnim prizorima na Instagramu.

Vjenčanje Andreja i Mije Kramarić u crkvi Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Vjenčanje Andreja i Mije Kramarić u crkvi Foto: Marko Lukunić/Pixsell

