Znate li tko je majka Grete Thunberg? Zbog nje je prestala putovati avionom

Prije nego je organizirala prosvjede protiv klimatskih promjena, Greta Thunberg je švedskoj javnosti bila poznata kao kći operne pjevačice Malene Ernman.

Mlada aktivistica Greta Thunberg nalazi se u središtu pozornosti od 2019. godine, kada je započela s prosvjedima petkom protiv uništavanja okoliša na planetu, a njezin isprva samostalni prosvjed pretvorio se u globalni fenomen. Danas, Thunberg je predvodila brod koji je prenosio pomoć u Gazu, no prije uplovljavanja nju i članove posade broda Madleen su uhitile izraelske vlasti.

Čak i prije nego je postala poznata kao aktivistica, Greta Thunberg je bila dobro poznata u Švedskoj i to zbog popularne majke Malene Ernman, koja se afirmirala kao uspješna operna pjevačica i glazbenica s impresivnom karijerom.

Danas 54-godišnja Ernman školovala se na prestižnim glazbenim akademijama u Stockholmu i Parizu. Već svojom prvom glavnom ulogom u operi "Liten Karin" Ivara Hallströma, kulturni mediji su pisali kako je njezin mezzosoprano vrlo impresivan, zbog čega je počela dobivati sve više uloga. Tijekom godina razvila je zavidnu međunarodnu karijeru u klasičnoj glazbi, poznata po svom mezzosopranskom vokalu i jedinstvenoj sposobnosti da kombinira operu s modernim žanrovima.

Koliko je bila popularna, pokazuje i to da ju je švedska televizija SVT pozvala da se natječe na Melodifestivalenu 2009., švedskom izboru za Eurosong u Moskvi. Unatoč tome što je u igru ušla kao potpuni autsajter, Ernman je uspjela osvojiti naklonost svoje zemlje s pjesmom "La Voix" i otputovati u Rusiju. Unatoč velikom optimizmu, do te mjere da je njezina haljina za Eurosong koštala čak 37,471 euro, pjevačica je u finalu uspjela osvojiti tek 21. mjesto, no ni taj rezultat nije uspio pokvariti popularnost koju je uživala.

Od 2004. godine, Ernman je u braku s glumcem i producentom Svanteom Thunbergom, sinom jednog od najpopularnijih švedskih glumaca starije generacije Olofa. S njim dobila je dvije kćeri, Gretu (2003.) i Beatu (2006.), a zbog toga što je dobivala sve više uloga i putovala, Svante je ostao doma kako bi se brinuo za kćeri.

U kolovozu 2014. Greta je odjednom prestala jesti, govoriti, čitati i raditi sve aktivnosti, a takvo stanje se održalo nekoliko mjeseci dok joj nije bio dijagnostificiran poremećaj iz spektra autizma. Akutno razdoblje je utjecalo na Maleninu karijeru i obitelj te je pjevačica često uzimala dulja razdoblja bez gaža kako bi se brinula za kćer. Priču o Greti je ispričala za švedske medije kako bi podignula svijest o roditeljima djece s poremećajem iz spektra autizma.

Da jabuka ne pada daleko od stabla, pokazuje i to da je Ernman još 2017. godine pisala kolaborativni esej za Dagens Nyheter, podržavajući Pariški klimatski sporazum te napisala knjigu "Scener ur hjärtat" (Scene iz srca). Knjiga je snažno odjeknula u javnosti jer je prikazivala koliko su se obiteljski odnosi promijenili kada je Greta počela shvaćati klimatsku krizu – i odlučila djelovati, dodavši koliko je i sama bila neinformirana o razmjerima klimatske prijetnje.

Malena je bila jedna od prvih koja je javno podržala Gretinu odluku da pokrene "školski štrajk za klimu", koji je kasnije prerastao u globalni pokret Fridays for Future. Iz tog razloga, odlučila je odustati od nastupa u inozemstvu jer je zbog Gretine poruke o smanjenju CO2 odlučila kako više neće letjeti avionom te se fokusirala na angažmane u Švedskoj. Kao operna pjevačica koja je često putovala, priznala je da je to bila teška, ali nužna odluka kako bi vlastitim primjerom pokazala dosljednost i solidarnost s Gretinom borbom.

U više navrata je branila svoju stariju kćer od napada u medijima, osobito u trenucima kada je Greta postajala globalna meta kritika zbog svog aktivizma. Malena je često isticala da Gretin autizam nije slabost nego "supermoć", te je javnim govorima i intervjuima podržavala inkluzivnost i borbu protiv stigme.

Gretin aktivizam duboko je preoblikovao Malenin pogled na svijet i učinio je istinskom ambasadoricom održivog načina života i društvene odgovornosti. Umjesto karijere usmjerene isključivo na umjetnost, Malena se danas više identificira kao majka aktivistice, svjedok klimatske borbe i suautorica promjene. Iako je i dalje aktivna u kazalištima, Malena je upravo zbog svoje kćeri prigrlila činjenicu da joj je i švedska publika dovoljno privržena.

