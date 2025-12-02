Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula

Marko Soldo ljubi bivšu hrvatsku misicu, u koju se zaljubio na prvi pogled, ovo je njihova ljubavna priča.

Nogometaši Dinama u susretu protiv Gorice pobijedili su rezultatom 0:2. Pogotke za Modre postigli su Monsef Bakrar u 34. minuti te Marko Soldo u sudačkoj nadoknadi, u 92. minuti.

Upravo je Soldov prvi službeni pogodak za Dinamo izazvao oduševljenje među navijačima. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka 22-godišnjak je otišao pozdraviti Bad Blue Boyse, a u naletu emocija nije uspio zadržati suze.

Marko Soldo Foto: Goran Mehkek/Cropix

A za takav uspjeh uvelike je zaslužna i njegova bolja polovica, 24-godišnja supruga Borna Soldo.

Marko i Borna Soldo - 3 Foto: Instagram

Marko i Borna vjenčali su se u lipnju prošle godine.

Marko i Borna Soldo - 9 Foto: Instagram

Borna, koja studira psihologiju, ujedno radi kao trenerica tenisa. Tim se sportom bavi od šeste godine, a već sa samo 14 osvojila je seniorsko državno prvenstvo.

Širu javnost privukla je sudjelovanjem na izboru za Miss sporta 2021., na kojem je pobijedila, a gdje je naglašavala važnost samopouzdanja: ''Možeš izgledati fantastično, ali bez samopouzdanja nitko te neće primijetiti. A ako si prosječan, ali siguran u sebe – osvojit ćeš sve.''

Jednom prilikom otkrila je kako su se ona i Marko upoznali.

''Prije 4 godine otišli smo na masažu u isti fizioterapeutski centar. On je tražio mjesto za oporavak, a meni su se javili s upitom za suradnju. On je našao što je tražio, a ja sam prihvatila suradnju. I tako su nam se pogledi sreli. On mi je pomahao, dan danas kaže da ni sam ne zna zašto, jednostavno je osjetio tu potrebu. Kasnije me dodao na društvenim mrežama i naša je priča polako počela. U trenutku kada smo se upoznali ja sam taman svježe položila vozački i dobila auto od svojih roditelja. On je vozio romobil tako da sam ja neko vrijeme bila taxi servis. Omiljeni dejtovi su nam bili ručkovi u mom Fiatu 500, jer za fancy restorane u tako mladoj dobi nismo imali financijskih mogućnosti. U trenutku upoznavanja ja sam bila voditeljica marketinga na jednom ATP turniru, a on je bio igrač u drugoj momčadi juniora. Iako je u početku dosta utakmica sjedio na klupi i ulazio po par minuta, ja sam sve te utakmice popratila. Naša priča počela je iz početka. U moru priča gdje se dvoje ljudi upozna nakon što su uspjeli, mi smo oni koji su se morali probijati zajedno. I drago mi je da jesmo, jer našu priču mi ništa ne može zamijeniti'', napisala je.

Borna i Marko Soldo - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Marko Soldo karijeru je počeo u Širokom Brijegu i u Dinamovoj omladinskoj školi. Nakon posudbi u Šibeniku i Gorici Dinamo ga je u lipnju 2024. prodao Osijeku. Ondje je proveo jednu sezonu, a potom se vratio u Maksimir, gdje je ovoga tjedna ponovno oduševio navijače.

Marko i Borna Soldo - 6 Foto: Instagram

Marko i Borna Soldo - 5 Foto: Instagram

Njegov povratak u Dinamo Borna je tada popratila emotivnom objavom:

''Kroz kiše i oluje, kroz sva nevremena… Nisam ni trenutka posumnjala, a ti si preskočio sve prepreke da bi se napokon vratio kući. Teško je opisati ovu sreću. Uživaj u svakom trenutku – sve si zaslužio.''

Marko i Borna Soldo - 8 Foto: Instagram

