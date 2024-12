Kći poznatog splitskog fotografa ima rak, u emotivnom videu ispričala je kakvu borbu vodi: ''Dva dana prije mog rođendana...''

Tamara Lazić Strugar boluje od raka debelog crijeva, sad je svoje iskustvo odlučila ispričati pred pratiteljima.

Tamara Lazić Strugar, kći poznatog fotografa Jadrana Lazića i odvjetnice Vesne Lazić, već se neko vrijeme bori s rakom debelog crijeva.

Odrasla je u Beogradu, otišla u Ameriku, diplomirala na Yaleu, vodila poznatu dermatološku kliniku u New Yorku i sretan obiteljski život sa suprugom Johnom Strugarom, uglednim neurokirurgom, i dvoje djece. No njihovu sreću prekinula je njezina dijagnoza.

O svojoj bolesti otvoreno govori na Instagramu pred gotovo 70.000 pratitelja, a prije nekoliko tjedana objavila je, kako je sama rekla, najteži video u životu.

''Dva dana prije svog rođendana napokon sam skupila hrabrosti da ovo objavim. Voljela bih doživjeti još puno rođendana. Nakon što sam razmišljala o brojnim opcijama diljem svijeta, konsenzus je da mi je najbolja, i vjerojatno jedina šansa za dugotrajni oporavak od četvrtog stadija raka debelog crijeva s metastazama na jetri, uz brojna oštećenja jetre od potrebnih tretmana, transplantacija jetre'', započela je svoju objavu Lazić Strugar.

Postoje metastaze na jetri i transplantacija je liječnicima oduvijek bila jedna od opcija, no Tamara ju je odbijala. Ipak, sada je u potrazi za potencijalnim donatorom jetre.

''Mnogi od vas pisali su mi o raznim drugim opcijama, ali vjerujte mi kada kažem, toliko toga sam istražila... Previše je komplicirano da bih objasnila svoj put u samo jednoj objavi (možda jednog dana to učinim u knjizi). Nisam htjela pričati uopće o transplantaciji skoro godinu dana otkako su mi doktori to predložili. Skoro bih se onesvijestila na samu riječ. No napokon sam počela slušati što imaju reći i odlučila sam nastaviti tim putem. Čula sam prekrasne priče o izlječenju i spremna sam za iduću fazu putovanja'', poručila je.

U videu je objasnila i tko može biti darivatelj.

Njezin suprug radi kao neurokirurg na Yaleu danonoćno, govori Tamara, kako bi joj osigurao privatno zdravstveno osiguranje koje joj olakšava preskupe terapije.

''Povrh svega, brine se i o meni i o djeci. Ne znam kako uspijeva sve to izvesti. Nevjerojatan čovjek. Anđeo. Djeca to jako dobro podnose, naučila sam da se najmanje boje kad im kažem istinu i ništa im ne tajim, koliko god te vijesti teške bile. Potpuno sam otvorena i tako najbolje funkcioniramo'', zaključila je.

