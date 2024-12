Doris Dragović progovorila o budućnosti svoje karijere: ''Ja sam sada gospođa u godinama, ali...''

Doris Dragović održala je koncert u prepunoj riječkoj dvorani Zamet.

"Dobra vam večer, činite mi da se osjećam kao da sam doma. Hvala što ste ovu noć odlučili provesti s nama, što niste ostali kući na kauču. Pozivam vas da pjevate na najjače", poručila je glazbena diva Doris Dragović tisućama obožavatelja u ispunjenoj riječkoj dvorani Zamet u petak navečer.



"Ima nešto u tome", zapjevala je Riječankama i Riječanima na otvaranju svog velikog koncerta i zaista ima nešto u toj ljubavi između jedne od najcjenjenijih domaćih pjevačica i publike na Kvarneru.

Putovala je Doris s hitovima kroz vrijeme, među kojima su "Anđeo Gabrijel", "Krivi ljudi", "Marija Magdalena", "Željo moja"... A publika ju je uporno tražila da otpjeva "Srdelu", što je i učinila te se usput našalila.



''Ja sam se kroz karijeru kao uozbiljila, sada sam gospođa u godinama, ali... U zadnjih godinu dana nije bilo ni jednog koncerta da se nije pojavio transparent na kojem piše: 'Pjevaj Srdelu'. Ne mogu vam ni opisati kako se osjećam, što reći, kakvu poruku poslati. No, mi smo ovdje radi vas i zato ide 'Srdela', rekla je Doris i Zamet bacila u trans.

Otkrila je da će se uskoro na njezinom bogatom repertoaru naći i pjesme s nadolazećeg albuma, kojeg kao autor potpisuje Ivan Huljić. Prva po redu pjesma "Koplje ljubavi" objavljena je početkom ljeta, a fanovi u Rijeci pjevali su je s Doris uglas.

''Znate da volim mlade. Uvijek ističem mladost oko mene, koja me drži... Bez njih je sve nula. Imam čast i zadovoljstvo da predivan mladi čovjek piše pjesme i pokloni ih meni. On se zove Ivan Huljić. Došao je večeras u Rijeku s puta daleka kako bi bio s nama. I znate što, napravili smo novi album'', priznala je glazbena diva i izazvala gromoglasan aplauz.

Doris je na pozornici ugostila članove Gradske glazbe Krk koji su je prošloga ljeta oduševili svojim sviranjem, a onda je došao red na najslađe - Dječji zbor Kap.



''Cijela sam se otopila. Nemojte štedjeti rukice, pozdravite ih najjačim pljeskom. Neka ova djeca budu slap čitavog života'', poručila je Doris i s mališanima zapjevala "We Don't Need Another Hero".

Tijekom večeri je promijenila tri veličanstvene modne kreacije koje je za nju tradicionalno osmislila splitska dizajnerica Anamarija Asanović. Doris je u nekoliko navrata zahvalila glazbenicima koji je godinama vjerno prate, a riječkoj publici poručila da se nada ponovnom susretu.



''Na izlasku iz ove dvorane ponesite sve lijepo, i ja ću tako napraviti. Malo je da vam se 100 puta zahvalim. Potrudit ću se da ne čekamo godinama kako bismo se ponovno družili. Do tada imam jednu malu molbu, nemojte nas brzo zaboraviti. Zaključajte nas u svoja srca pa kada bude neki težak dan da vam ga ovo sjećanje barem malo olakša'', izjavila je diva domaće glazbene scene na kraju gotovo trosatnog glazbenog spektakla.

