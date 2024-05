Teška životna bitka kćeri poznatog Hrvata: "Moja dijagnoza je bila potpuni šok i nešto u što sam jedva mogla vjerovati"

Tamara Lazić Strugar, kći fotografa Jadrana Lazića, bori se s četvrtim stadijem raka debelog crijeva, koji se proširio na jetru i organizam.

Kći našeg poznatog fotografa Jadrana Lazića i odvjetnice Vesne Lazić, 43-godišnja Tamara Lazić Strugar bori se s četvrtim stadijem raka debelog crijeva.

O svojoj teškoj borbi ova uspješna dermatologinja s američkom adresom otvoreno progovara na Instagramu gdje je prati više od 60 tisuća ljudi.

"Današnji video sadrži isječke posljednje dvije godine mog života. Ali ne želim da ova objava bude samo o meni, već i o nekom drugom tko pati više od mene u ovom trenutku. Toliko toga za podijeliti, ali morala sam to smjestiti u 90 sekundi. Zašto? Zato što sam stvarno željela iskoristiti ovu prekrasnu pjesmu koju je nedavno objavila mlada majka s terminalnim rakom. S ljubavlju je ostavila novac od ove pjesme svom 7-godišnjem sinu. Želim im posvetiti svoju objavu i pružiti im podršku", napisala je uz video koji je objavila u veljači.

Tamara je odrasla je u Beogradu, a trenutno sa suprugom, neurokirurgom Johnom Strugarom i njihovo dvoje djece Mijom i Lukom živi u New Yorku gdje vodi jednu od najboljih dermatoloških ordinacija.

Ranije je za srpski Bazar ispričala kako je izgledalo njezino suočavanje s teškom dijagnozom.

"Moja dijagnoza je zaista bila potpuni šok i nešto u što sam jedva mogla vjerovati. Iako u obitelji postoji rak debelog crijeva, moja teta ga je imala i uspješno se izliječila prije 30 godina, moj slučaj je iznenađujući jer sam upravo zbog svoje pozitivne anamneze sa 35 godina krenula na redovite kolonoskopske preglede", ispričala je.

"Godinu dana prije nego što sam primijetila krv u stolici, bila sam na normalnoj kolonoskopiji koja nije pokazala polipe. Moja jedina slabost bio je standardno osjetljiv želudac, kao i činjenica, koju sam tek kasnije dobro shvatila, da sam se u tom periodu osjećala izrazito umorno. Sjećam se da sam prvo što sam rekla liječnici gastroenterologinji kod koje sam otišla u vezi s krvarenjem bilo je – molim vas, recite mi da ovo nije rak.

Začuđeno me pogledala i umirila činjenicom da sam prije samo godinu dana imala normalnu dijagnozu bez ikakvih vidljivih smetnji i da se možda radi o nekoj drugoj, autoimunoj bolesti crijeva. Međutim, kao liječnica sam znala što znači krv u stolici i zatražila sam novu kolonoskopiju koja je otkrila tumor", prisjetila se za spomenuti srpski medij.

U međuvremenu joj se rak proširio na jetru i organizam.

"U početku mi je izvađeno 30 cm debelog crijeva i 40 limfnih čvorova od kojih je devet bilo malignih te sam odmah krenula s kemoterapijom. Tada su se pojavile metastaze na jetri, pa je ugrađena pumpa koja šalje terapiju direktno u jetru, a potom je uslijedila operacija jetre, kada je odstranjeno 40 posto ovog organa. Nakon ciklusa od 24 kemoterapije, na skeneru više nije bilo vidljivih stanica raka, ali krv je pokazala da su one ipak ostale negdje na mikroskopskoj razini. Umorna od svega, ljetos sam odlučila uzeti jednomjesečnu pauzu i tada sam otputovala u Srbiju. Po povratku su me čekali loši nalazi - stanice raka su nabujale, imam tri nove metastaze na jetri i krenula sam s novim ciklusom agresivne kemoterapije. Opcije uključuju terapiju zračenjem, novu operaciju jetre, a prema nekim liječnicima, razmatranje transplantacije jetre. Ta zadnja opcija me jako plaši i stvarno bih voljela da je uopće ne moram razmatrati. Uostalom, ne mogu vam reći u kakvom sam trenutno stanju. Liječenje raka fizički je, mentalni i emocionalni tobogan, a ja sam se njime vozila posljednjih godinu i pol", ispričala je Tamara.

