Haljina ove žene izazvala je gomilu reakcija, Isusov lik na razgrnutom šlepu bilo je sve u što se gledalo, ovi prizori obišli su svijet!

Dominikanska misica i glumica na crveni tepih u Cannesu stigla u haljini s likom Isusa Krista, potom se ponovio skandal od prije nekoliko dana.

Fotorafije ove žene s crvenog tepiha u Cannesu obišle su svijet, a jasno je i zašto.

Massiel Taveras, glumica i bivša Miss Universe iz Dominikanske Republike, na svečanost je stigla odjevena u crnu haljinu dizajnerice Gianinne Azar s četiri metra dugim bijelim, svilenim šlepom optočenim Swarovski kristalima, na kojem je slikar Yan Paez naslikao lik Isusa Krista.

Haljina "El Cristo" procijenjena je na 450 tisuća dolara.

"To je sin Božji, evo ga prvi put na 77. Filmskom festivalu u Cannesu" napisala je Massiel Taveras na Instagramu i dodala kako je presretna i zahvalna što je imala priliku pokazati je.

No, njenu haljinu zasjenio je skandal.

Nakon što je jedna zaštitarka već imala okršaj s poznatom pjevačicom Kelly Rowland, sada je stala na žulj i misici.

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se može vidjeti Massiel u sukobu s neimenovanom ženom iz osiguranja.

Penjući se uz stepenice Traveras je pokušavala raširiti šlep, no žena iz osiguranja i njezine kolege nastavili su je požurivati na što je ona agresivno reagirala. U jednom trenutku gurnula je ženu iz osiguranja, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

