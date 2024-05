Prizori okršaja pjevačice i zaštitarke završile u svim svjetskim medijima, evo što se se zapravo krije iza njih!

Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima pjevačica i glumica Kelly Rowland viče na zaštitarku, evo što se događalo.

Američka pjevačica i glumica Kelly Rowland imala je verbalni okršaj sa zaštitarkom na crvenom tepihu u Cannesu. Snimke i fotografije svađe brzo su se proširile društvenim mrežama i stranim medijima.

Kelly je pozirala fotografima, a potom se uz pratnju osiguranja počela penjati po stepenicama i ponekad zastala da mahne i pozira. No u jednom trenu došlo je do žestoke svađe sa zaštitarkom.

Kelly je na snimkama i fotografijama djelovala vrlo bijesno. Najprije je potapšala zaštitarku, a onda su počele razgovarati no ubrzo je Kelly počela vikati i mahati prstom prema njoj. Na snimci je vidljivo da je zaštitarka Kelly stala na haljinu i požurivala ju, ali pjevačici je očito prekipjelo.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

It was very clear Kelly Rowland was trying to take photos and they were rushing her then that security guard stepped on her dress and Kelly tried to correct her nicely and the security guard decided to be rude and Kelly said “Don’t talk to me like that” pic.twitter.com/cXnuXH6oZK