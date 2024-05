Franka Batelić odgovorila na ljutite prozivke zbog svoje izjave o majčinstvu: "To je toliko izvučeno iz konteksta..."

Franka Batelić oglasila se na društvenim mrežama nakon što je jedna njezina izjava u podcastu "Mame kod Lane" izazvala negativne reakcije.

Pjevačica Franka Batelić našla se na meti kritika zbog jedne svoje izjave tijekom gostovanja u podcastu "Mame kod Lane".

"Kad vidiš mame na Instagramu, frizura, djeca su super raspoložena, ručak... Svi su super odjeveni. Imaju bijele majice, bež hlače, mama ima super šminku, hrana je gotova, na stolu. To mi je tako nerealno i smiješno jer to je tako daleko od istine. Ja ne znam koja mama to može", izjavila je Franka u podcastu, a mnogima to baš i nije najbolje sjelo, pa su je napali u komentarima.

Franka je sada odgovorila na prozivke u videu koji je objavila u pričama na Instagramu.

"Osjećam potrebu raščistiti nešto. Lana je objavila mali isječak našeg razgovora koji je trajao sat vremena. Ja inače nemam običaj pričati o majčinstvu jer smatram da je to nešto što svaka žena prolazi sama za sebe i može govoriti samo iz svog iskustva. Moja je izjava toliko izvučena iz konteksta da zbilja zvuči kao da ja nekog omalovažavam, što je daleko od istine", započela je pjevačica.

"Ja iz svog iskustva pričam. Ja ne mogu svaki dan imati savršeno posložen jer svaka mama ima različite ambicije i mogućnosti. Svaka mama radi najbolje što može i želi najbolje za svoje dijete. Svih ti grozni, zbilja otrovni komentari su me šokirali jer sam ja isto mama i čovjek i onda me naravno pogode takve stvari koje pročitam. Ali jedino što bih vam htjela reći, žene, nitko nije savršen, svi radimo najbolje što možemo i, ljudi, opustite se malo i budite dobri jedni prema drugima", poručila je Franka.

Inače, Franka je majka dvoje djece, sina Viktora i kćeri Grete, koje je dobila u braku s bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom. Par se vjenčao 2018. godine u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti u Balama, a prije toga su bili u vezi šest godina.

