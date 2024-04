Franka Batelić ispričala što njen sin nikako ne voli: ''Ne želi me ni pogledati, on poludi!''

Franka Batelić u emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju progovorila je o sinčiću Viktoru.

Malena Maša u svojoj prvoj emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju ugostila je Franku Batelić. Mlada mama otkrila je koje priče je ona voljela u djetinjstvu, što čita svojoj dječici prije spavanja, koja joj je najdraža dječja pjesma, ali i kada izlazi njezina nova pjesma. Osim toga dotaknule su se i ženskih tema, a Franka je Maši ispričala i kako izgleda susret nje i sina kada dođe po njega u vrtić našminkana, ili kada je vidi sređenu u haljini.

Dame su pročaskale razne teme, od pjesama do izgleda, a djevojčicu je zanimalo i tko Franku tako lijepo šminka.

''Pa sama sam se našminkala. Sama, u autu'', priznala je.

No, nastupi ipak traže malo posebniju odjeću – smatra Franka.

''Kada imam neki nastup ili nešto, onda imam malo drugačiju robu. To bude malo više veliko i otkačeno i ekstravagantno i onda ti moj sin, ja imam jednog sina i jednu kćerkicu, malenu, ali imam sina koji ima blizu tebe negdje, četiri i pol godine, a ti si rekla da imaš šest i pol… E on ti to nikako ne može vidjeti. On kada vidi mene u nekoj drugoj odjeći ili sa šminkom na licu, on ti poludi. Ja dođem po njega u vrtić našminkana, ne želi me ni pogledati i kaže mi što ti je to na licu, kakvo ti je to lice, mama veži kosu, nemoj tu ružnu kosu imat dolje, kada imam recimo ovako kovrčavu, to nikako ne voli'', ispričala je Franka.

Osim toga, Franka je Maši otkrila i kako je maleni Viktor reagirao kada ga je povela na jedan od nastupa.

''Bio je sa mnom na nekom nastupu i krenuo mi je skidat haljinu, rekao je mama skini, skini, nije htio da imam haljinu za nastup, htio je da budem u trenirci kao i svaki dan s njim doma…''

A kada će izaći nova pjesma?

''Radimo sada na jednoj super fora novoj pjesmi i trebala bi izaći negdje kroz mjesec dana... Tako da evo brzo, brzo, jako, jako brzo...'' otkrila je još pjevačica.

Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu bravo! KIDSA.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nives Celzijus pokazala lijepe kćer i sestru, objavila zajednički video: ''Ma prezgodne ste sve tri!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sestra Meline Džinović prava je bomba! Zanosna je brineta, udana je za moćnika, a u javnosti je fotografirana samo jednom