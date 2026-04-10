Novi dokumentarac o Michaleu Jacksonu otkriva detaljan iskaz 13-godišnjaka: ''Jedini način da dijete to vidi jest ako je pjevač bio gol''

Šokantna svjedočanstva bivših policijskih istražitelja ponovno su otvorila jedno od najkontroverznijih poglavlja u životu Michaela Jacksona, bacajući novo svjetlo na optužbe koje su prije više od tri desetljeća potresle svijet.

Novi dokumentarac o životu pokojnog pjevača ponovno je u fokus javnosti stavio optužbe za seksualno zlostavljanje koje su 1993. potresle svijet i obilježile karijeru Michaela Jacksona. Bivši detektivi Policijske uprave Los Angelesa (LAPD) sada iznose dosad nepoznate detalje iz istrage.

Središnji dio njihovih tvrdnji odnosi se na iskaz tada 13-godišnjeg Jordana Chandlera, koji je policiji opisao specifične oznake na Jacksonovu tijelu.

Michael Jackson - 4 Foto: Profimedia

''Imali smo informacije od žrtve o Michaelovu tijelu, i točno o oznakama na njegovu tijelu. Jedini način da dijete to vidi jest ako je Michael bio gol'', izjavila je detektivka Rosibel Smith, koja je radila u Jedinici za seksualno iskorištavanu djecu, prenosi Daily Mail.

Prema njezinim riječima, optužbe su uključivale niz uznemirujućih navoda, od neprikladnog dodirivanja do ozbiljnijih oblika seksualnog zlostavljanja, uključujući tvrdnje da je pjevač trljao svoje tijelo o tijelo djeteta.

Na temelju dječakovog iskaza, policija je pripremila sudski nalog za pregled Jacksonova tijela, uključujući i intimna područja, nakon njegova povratka s turneje Dangerous World Tour, koja je u međuvremenu otkazana upravo zbog izbijanja skandala.

Detektiv Federico Sicard prisjetio se trenutka kada su Jacksonu priopćili da imaju nalog: ''Rekao je: ‘Vi ste kreteni’. Ishod je bio da su informacije koje je dao Jordan Chandler bile potvrđene.''

Unatoč tome, slučaj nikada nije rezultirao kaznenom optužnicom. Godine 1994. postignuta je izvansudska nagodba vrijedna 20 milijuna dolara, nakon što je dječakov otac Evan Chandler pokrenuo tužbu.

Detektivka Smith priznaje da je upravo financijski aspekt zakomplicirao slučaj: ''Otac je tražio novac da bi situaciju držao u tajnosti. To je donekle naštetilo slučaju.''

Ipak, naglašava kako kod samog dječaka nije stekla dojam da je motiviran novcem: ''Nisam imala osjećaj da je njega vodio novac – roditelji su druga priča.''

Michael Jackson - 5 Foto: Profimedia

Nakon nagodbe, policijska istraga praktički je stala.

''Kad žrtva ne želi svjedočiti, postoji izreka: ‘nema žrtve, nema zločina’. Nismo mogli ništa učiniti'', rekao je Sicard.

Usred medijske histerije, Jackson je tada javno negirao sve optužbe: ''Ove optužbe su potpuno neistinite. Ne tretirajte me kao kriminalca jer sam nevin'', poručio je u televizijskom obraćanju 1993., optužujući medije da manipuliraju informacijama.

Istovremeno je tvrdio da obitelj Chandler pokušava iznuditi novac, što je dodatno potaknuto objavom snimke na kojoj se navodno čuje dječakov otac kako govori: ''Ako nastavim s ovim, jako ću profitirati… dobit ću sve što želim.''

Dokumentarac se bavi i posljedicama koje je skandal imao na Jacksonov imidž. Njegov tim, tvrdi bivša suradnica Shana Mangatal, aktivno je radio na popravljanju javne slike.

''Optužbe su promijenile način na koji ga je javnost doživljavala. Menadžeri su mislili da bi pomoglo da se sazna kako Michael ima djevojku'', rekla je Mangatal, referirajući se na njegovu vezu i kasniji brak s Lisom Marie Presley.

Michael Jackson - 3 Foto: Profimedia

''Znao je da će brak s Elvisovom kćeri biti svjetska vijest – i da će pažnja otići s tog mračnog razdoblja.''

Kontroverze, međutim, nisu nestale. Posebnu buru izazvao je dokumentarac iz 2003. ''Living With Michael Jackson'', u kojem je pjevač priznao da je dijelio krevet s djecom.

''Zašto ne biste dijelili krevet? Najveći čin ljubavi je podijeliti svoj krevet s nekim'', rekao je tada Jackson, dodajući da su roditelji koji to ne dopuštaju čudni.

Te su izjave šokirale i njegove bliske suradnike.

''Bio sam u potpunom šoku. Michael je prešao granice koje se ne smiju prijeći. Dijeliti krevet s djetetom koje nije tvoje, čak i ako nije seksualno, i dalje je ludost'', izjavio je njegov bivši duhovni savjetnik, rabin Shmuley Boteach.

Žrtva Jordan Chandler danas živi daleko od očiju javnosti, a nakon nagodbe i kasnijih događaja potpuno se povukao iz medijskog prostora.

Michael Jackson - 1 Foto: Profimedia

