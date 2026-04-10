Gdje su otputovale Lelekice? Naše predstavnice uživaju na popularnoj destinaciji

Djevojke iz sastava LELEK otputovale su u Amsterdam kako bi sudjelovale na najpoznatijem predeurovizijskom koncertu Eurovision in Concert.
Ovogodišnje hrvatske eurovizijske predstavnice, djevojke iz sastava LELEK ovih dana boravi u Amsterdamu u sklopu promotivnih aktivnosti za ovogodišnji Eurosong.3 vijesti o kojima se priča pogledajte video! Suze Jakova Jozinovića iz Skoplja obilaze internet, nije mogao prestati plakati! jedna od najseksi Hrvatica Bila je naša glumica i voditeljica, a onda je nakon udaje rekla zbogom svjetlima reflektora izgubila borbu s bolesti Kći splitskog fotografa i ugledna liječnica ispraćena na vječni počinak u New Yorku
Djevojke će sudjelovati 11. travnja na poznatom predeurovizijskom događanju Eurovision in Concert, gdje će se sa pjesmom "Andromeda" predstaviti međunarodnoj publici i obožavateljima natjecanja.
Galerija 25 25 25 25 25
LELEK - 2 Foto: Instagram Screenshot
LELEK - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tijekom boravka u nizozemskoj prijestolnici, članice grupe iskoristile su priliku za fotografiranje na željezničkom kolodvoru, a fotografija je podijeljena na službenom Instagram profilu događaja, čime su dodatno privukle pažnju publike.
Ovogodišnje izdanje Eurovision in Concerta održat će se u poznatoj dvorani Melkweg, a okupit će 27 predstavnika od ukupno 35 sudionika Eurosonga. Riječ je o najpoznatijem predeurovizijskom koncertu koji se u Nizozemskoj održava još od 2009. godine, a zanimljivo je da ni ovogodišnji bojkot Nizozemske nije utjecao na njegovo održavanje.
LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Lelek - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Lelek - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Sudjelovanje na ovakvim događanjima važan je korak u promociji izvođača, a osim u Amsterdamu, LELEK će nastupati i na London Eurovision Partyju u nedjelju 19. travnja.
Djevojke će nastupati kao treće u prvom polufinalu Eurosonga, a cijeli raspored pogledajte OVDJE.
Uoči puta, djevojke su dale intervju za Dnevnik Nove TV kojeg možete pogledati OVDJE.
