Gdje su otputovale Lelekice? Naše predstavnice uživaju na popularnoj destinaciji

Djevojke iz sastava LELEK otputovale su u Amsterdam kako bi sudjelovale na najpoznatijem predeurovizijskom koncertu Eurovision in Concert.

Djevojke će sudjelovati 11. travnja na poznatom predeurovizijskom događanju Eurovision in Concert, gdje će se sa pjesmom "Andromeda" predstaviti međunarodnoj publici i obožavateljima natjecanja.

Tijekom boravka u nizozemskoj prijestolnici, članice grupe iskoristile su priliku za fotografiranje na željezničkom kolodvoru, a fotografija je podijeljena na službenom Instagram profilu događaja, čime su dodatno privukle pažnju publike.

Pogledaji ovo Celebrity Kći splitskog fotografa i ugledna liječnica ispraćena na vječni počinak u New Yorku

Ovogodišnje izdanje Eurovision in Concerta održat će se u poznatoj dvorani Melkweg, a okupit će 27 predstavnika od ukupno 35 sudionika Eurosonga. Riječ je o najpoznatijem predeurovizijskom koncertu koji se u Nizozemskoj održava još od 2009. godine, a zanimljivo je da ni ovogodišnji bojkot Nizozemske nije utjecao na njegovo održavanje.

Sudjelovanje na ovakvim događanjima važan je korak u promociji izvođača, a osim u Amsterdamu, LELEK će nastupati i na London Eurovision Partyju u nedjelju 19. travnja.

Djevojke će nastupati kao treće u prvom polufinalu Eurosonga, a cijeli raspored pogledajte OVDJE.

Uoči puta, djevojke su dale intervju za Dnevnik Nove TV kojeg možete pogledati OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Zašto Megan Fox zbog provokativnih fotografija na Instagramu gubi milijune dolara?

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Zvijezda Kumova otvorila dušu uz emotivne obiteljske prizore: ''Možda prvi put u životu...''

Pogledaji ovo Celebrity Bila je naša glumica i voditeljica, a onda je nakon udaje rekla zbogom svjetlima reflektora

Pogledaji ovo Celebrity Svoj 61. rođendan proslavila je fotografijom samo u donjem rublju: ''Sviđam se sama sebi''