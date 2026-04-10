Kao od majke rođen: Beckhamov sin izazvao kaos na mrežama golišavim fotkama

Cruz Beckham promovirao je vinil za novi singl "Waste Your Pain" provokativnim 18+ fotografijama na Instagramu.

Cruz Beckham, treći sin Davida i Victorije Beckham, ponovno je privukao pažnju javnosti, ovog puta ne samo glazbom, već i načinom promocije svog novog projekta.

Mladi glazbenik objavio je novi singl "Waste Your Pain", čije je vinilno izdanje reklamirao na Instagramu nizom provokativnih, 18+ fotografija koje su brzo izazvale reakcije fanova i medija, dodatno podižući interes za njegovo glazbeno predstavljanje.

David i Cruz Beckham - 2 Foto: Instagram

Vruće fotke ponukale su njegove fanove, koji su uglavnom ostavljali emotikone plamena, a neki su bili nešto rječitiji: "Trebamo bez LP-a", "Izgleda kao 7-inčni", "Sadržaj na sadržaju na sadržaju", "Već zna kako privući pozornost!", "Zna svoju publiku".

Ipak, najsmješniji komentar pripao je Cruzovoj majci, Victoriji Beckham, koja je ostavila gif sebe kako prekriva ruke govoreći "Što je to?".

Iako Cruz već neko vrijeme gradi karijeru u glazbi i pokušava se nametnuti izvan sjene slavnih roditelja, ovakav potez pokazuje da je spreman na hrabrije i kontroverznije marketinške strategije. Njegov novi materijal dolazi u trenutku kada intenzivno radi na vlastitom glazbenom identitetu, nakon što je ranije predstavio singlove i najavio turneju s bendom The Breakers.

David i Cruz Beckham - 2 Foto: Instagram

Fotografije koje prate promociju albuma odstupaju od dosadašnjeg imidža i sugeriraju zreliji, buntovniji smjer, čime Cruz jasno daje do znanja da želi biti percipiran kao ozbiljan izvođač, a ne samo kao dio jedne od najpoznatijih celebrity obitelji. Upravo zato ova kampanja već sada izaziva podijeljene reakcije – od oduševljenja do kritika – ali jedno je sigurno: Cruz Beckham uspio je privući pažnju i staviti svoj prvi album u fokus javnosti.

