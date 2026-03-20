Izjava mlade bosanske pjevačice izazvala burnu reakciju folk-zvijezde: ''To si sad glupo rekla...''

Džejla Ramoović u srpskoj emisiji progovorila je o privatnom životu, no njezina izjava nije se svidjela kolegici koja ju je odmah prekinula.

Džejla Ramović i Aleksandra Mladenović nedavno su gostovale u srpskoj emisiji ''AmiG Show'', gdje je jedan trenutak posebno privukao veliku pažnju gledatelja.

Tijekom emisije voditelj Ognjen Amidžić upitao je mladu pjevačicu kako uspijeva sačuvati određene stvari iz svog privatnog života, na što je ona iskreno odgovorila da se ne skriva, ali da na društvenim mrežama dijeli samo ono što sama želi.

''Volim neke stvari zadržati za sebe. Objavljujem onoliko koliko mene čini sretnom da ljudi znaju'', rekla je.

Voditelj je potom primijetio kako to i nije tako jednostavno kada je netko javna osoba i kada mu karijera ide uzlaznom putanjom, na što je ona pokušala objasniti svoj stav, no upravo je taj dio potaknuo reakciju kolegice.

''Ja mislim da… da ne bih sad nekoga uvrijedila. Lako je, samo… možda neće'', rekla je kroz osmijeh, a Aleksandra ju je odmah prekinula.

Njezina kolegica nije se složila s tim komentarom.

''Kako da ne. To si sad glupo rekla: 'Možda neće…'. Ispada da mi, za koje se sazna, želimo da se sazna. Naravno da ne, ali mi se ne krijemo u drugim državama nego živimo u Beogradu'', poručila je.

Nakon toga, Džejla je pojasnila da joj nije bila namjera nikoga uvrijediti, već da je htjela reći kako svatko ima svoj način čuvanja privatnosti. Cijeli trenutak ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su se nizali komentari gledatelja. Mnogi su stali na njezinu stranu, ističući njezin smiren i odmjeren nastup.

''Džejla je dama'', ''Netko se pronašao sam od sebe'', ''Vidi joj se na licu da je ljubomorna'', ''Način izražavanja, način oblačenja, smirenost, ljepota, odgoj pa i ovo držanje Džejle dok sjedi, to ne posjeduje ni jedan estradni umjetnik. Djevojka za primjer'', dio je komentara s društvenih mreža.

