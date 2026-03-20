Skupi vikend s Meghan Markle pretvara se u kaos: Nije ni počeo, a već ga prate neugodni detalji

Luksuzni ženski vikend s Meghan Markle, koji se najavljuje kao jedno od najekskluzivnijih događanja godine, već prije početka suočava se s nizom ozbiljnih problema.

Ekskluzivni ženski event koji se promovira kao ultimativni djevojački vikend i jedno od najpoželjnijih lifestyle okupljanja godine, ovih je dana u fokusu javnosti, ali iz potpuno pogrešnih razloga. Riječ je o luksuznom trodnevnom retreatu ''Her Best Life Retreat'' u Sydneyu, čija je glavna zvijezda Meghan Markle, a koji obećava kombinaciju inspirativnih razgovora, networkinga, wellnessa i glamura – uz visoku cijenu ulaznica.

Događaj, koji će se održati od 17. do 19. travnja tijekom posjeta vojvotkinje od Sussexa Australiji s princem Harryjem, okupit će do 300 žena iz cijelog svijeta. Organizatori ga predstavljaju kao premium iskustvo koje uključuje gala večeru, Q&A s Meghan, motivacijski sadržaj te ekskluzivno druženje s poznatim gošćama. VIP paket, koji stoji oko 1.700 funti, donosi i mjesto u prvim redovima te zajedničku fotografiju s vojvotkinjom.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

No, umjesto glamura i luksuza, projekt već u startu prate brojni problemi koji bacaju sjenu na cijeli događaj.

Jedan od prvih udaraca stigao je kada je otkriveno da je agencija za talente Gemme O’Neill, ključne organizatorice eventa, završila u likvidaciji s dugom većim od 500.000 australskih dolara, ponajviše prema poreznoj upravi. Prema dostupnim informacijama, njezina tvrtka Gemmie Agency duguje više od 543.000 dolara australskom poreznom uredu, uz dodatne dugove prema manjim partnerima. O’Neill je navodno priznala da nema osobne ušteđevine niti stabilne prihode te da nije u mogućnosti podmiriti dugovanja, a stečajni upravitelji već su zatražili dodatna pojašnjenja o financijskim transakcijama, uključujući i zajam od oko 18.000 dolara povezan s organizatorima događaja, prenosi Daily Mail.

Unatoč financijskim problemima iza kulisa, promocija luksuznog vikenda nastavljena je punim intenzitetom.

Događaj se održava u hotelu InterContinental u istočnom dijelu Sydneya, koji je predstavljen kao vrhunska destinacija s pogledom na ocean. No stvarnost na terenu zasad ne odgovara promotivnim materijalima. Naime, ključni sadržaji hotela – uključujući novi infinity bazen s pogledom na Tasmansko more, spa centar, bar uz bazen i tzv. ''leisure deck'' – još uvijek su u fazi izgradnje. Iako je završetak radova najavljen za travanj, nije jasno hoće li svi sadržaji biti spremni prije dolaska gošći.

Hotel InterContinental Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Neki nedavni posjetitelji hotela već su izrazili nezadovoljstvo, opisujući radove kao ''gradilište u tijeku'', što dodatno baca sumnju na luksuzno iskustvo koje se obećava.

Problemi se ne zaustavljaju unutar hotela.

Plaža Coogee, koja se nalazi neposredno ispod lokacije događaja, posljednjih godina postala je poznata po neugodnom fenomenu tzv. ''kugli od otpada''. Riječ je o smeđim, izrazito neugodnog mirisa kuglama koje se povremeno ispiru na obalu, a prema analizama znanstvenika sastoje se od mješavine ulja za kuhanje, ostataka sapuna i – ljudskog izmeta. Smatra se da dolaze iz tzv. ''fatberga'', nakupina otpada u kanalizacijskom sustavu koje se s vremenom odvajaju i završavaju u moru.

Ovaj problem traje već više od godinu dana, a tisuće takvih kugli zabilježene su duž obale, što kod potencijalnih posjetiteljica izaziva zabrinutost, posebno onih koje su planirale vrijeme provoditi na plaži.

Coogee Beach Foto: Profimedia

Dodatnu konfuziju izazvala je i organizacija smještaja. Na službenim stranicama navodi se da se ulaznice, koje dosežu cijenu i do 3.199 australskih dolara, prodaju na principu dijeljenja dvokrevetnih soba. To znači da bi gošće koje dolaze same mogle biti prisiljene dijeliti sobu s potpunim neznankama, što je izazvalo niz upita i nezadovoljstvo među zainteresiranima.

Unatoč svemu, glasnogovornik Meghan Markle potvrdio je da vojvotkinja i dalje planira sudjelovati na događaju, gdje bi trebala održati govor tijekom gala večere i sudjelovati u programu s gošćama.

Cijeli projekt već je izazvao brojne usporedbe s neslavnim Fyre Festivalom – luksuznim događajem koji je obećavao ekskluzivno iskustvo, a završio kao jedan od najvećih organizacijskih promašaja u modernoj povijesti event industrije.

