Sprema li se duet godine? Mladi Slavonac ovako je odgovorio na izazov regionalne zvijezde

Senidah je u jednom intervjuu postavila jasan uvjet, a mladi pjevač nije dugo čekao s odgovorom. Njegov potez pred publikom odmah je pokrenuo nagađanja o mogućoj suradnji.

Mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović našao se u središtu pozornosti nakon što je prihvatio javni izazov popularne Senidah, koja je u jednom intervjuu, uz široki osmijeh, poručila da će snimiti duet s njim – ali pod jednim uvjetom. Mladi pjevač mora izvesti njezin veliki hit ''Replay''.

Izjava je brzo odjeknula među publikom i na društvenim mrežama, a mnogi su se pitali hoće li Jakov na to odgovoriti – i ako hoće, kako.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Odgovor se nije dugo čekao.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Na svom velikom koncertu u Novom Sadu, pred prepunom dvoranom SPENS-a, Jakov je u jednom trenutku iznenadio publiku i zapjevao upravo ''Replay''. Već nakon prvih taktova bilo je jasno da je pogodio s pjesmom – atmosfera u dvorani naglo se podigla, a publika je reagirala glasnim ovacijama i pjevala s njim u glas.

Jakov Jozinović i Senidah - 1 Foto: Instagram

Snimke s koncerta ubrzo su preplavile društvene mreže, gdje su fanovi počeli dijeliti oduševljenje, ali i postavljati isto pitanje – znači li ovo da je duet sve bliže?

Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat

Cijelu situaciju dodatno je podgrijala i sama Senidah, koja je nakon njegove izvedbe ispod videa na Instagramu jasno poručila:

''Jesam li bila u pravu da će mu dobro stajati?''

Galerija 21 21 21 21 21

Video pogledajte OVDJE.

Hoće li se ovaj izazov pretvoriti u pravi duet, pokazat će vrijeme.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Saša Matić i Jakov Jozinović u Areni Zagreb Foto: Mario Poje/Extra FM

Duška Brčić Šušak, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Jakov Jozinović na koncertu Nine Badrić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Senidah i mladi Slavonac ranije su zapalili društvene mreže zajedničkom fotkom.

