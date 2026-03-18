Tko je latinodiva koja mijenja pravila igre? Zbog montiranih fotki našla se usred neugodne priče

Latinodiva koja danas diktira trendove na svjetskoj sceni izgradila je prepoznatljiv stil i karijeru koja spaja različite žanrove i publiku diljem svijeta. Od prvih koraka do velikih pozornica, njezin put obilježili su hrabri potezi, uspješni projekti i stalno pomicanje vlastitih granica.

Latinodiva Rosalía u Francuskoj je otvorila svjetsku turneju ''Lux'' spektaklom koji spaja baletnu eleganciju i sirovu tehno energiju i već na početku pokazala koliko je produkcija ambiciozna. No iza tog projekta stoji priča o glazbenici koja je u kratkom vremenu postala jedno od najvažnijih imena današnje pop scene.

Rođena kao Rosalía Vila Tobella 1992. godine u mjestu pokraj Barcelone, od malih je nogu pokazivala interes za glazbu. Kao tinejdžerica počela se baviti pjevanjem, a Flamenco ju je posebno privukao pa mu se posvetila kroz godine učenja i školovanja na prestižnoj glazbenoj akademiji u Kataloniji.

Rosalia Foto: Profimedia

Na scenu je prvi put snažnije zakoračila 2017. albumom ''Los Ángeles'', no pravi proboj uslijedio je godinu kasnije s albumom ''El Mal Querer''. Album je spojio flamenco s modernim žanrovima poput trapa i R&B-a, a pjesme ''Malamente'' i ''Pienso en tu mirá'' brzo su postale veliki hitovi.

Nakon toga uslijedio je niz uspješnih singlova i suradnji — ''Con altura'' s J Balvinom, ''TKN'' s Travisom Scottom i ''La Fama'' s The Weekndom. Pjesma ''Despechá'' dodatno je proširila njezinu popularnost i potvrdila status globalne zvijezde.

Za svoj rad osvojila je brojne nagrade, uključujući više Latin Grammyja i Grammy nagradu. Često je ističu kao umjetnicu koja je uspjela približiti tradicionalni flamenco širokoj međunarodnoj publici.

Rosalía se tijekom 2023. godine našla u neugodnoj situaciji koja je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama, piše NME. Naime, počele su se širiti izmijenjene fotografije nastale od njezinih ranijih objava. Slike su bile uređene tako da izgledaju kao eksplicitne, a dijeljene su putem Instagram priča profila španjolskog glazbenika JC Reyesa ili osobe koja je imala pristup njegovu računu.

Pjevačica se ubrzo oglasila i poručila da je takvo ponašanje neprihvatljivo, a pritom je jasno naglasila i da fotografije nisu autentične, odnosno da ne prikazuju nju.

Unatoč velikoj popularnosti, Rosalía rijetko otkriva detalje iz privatnog života, ali su poznati neki detalji. 33-godišnja glazbenica bila je u vezi španjolskim pjevačem C. Tanganom, a kasnije i s portorikanskom zvijezdom Rauwom Alejandrom. Par je 2023. godine potvrdio zaruke, no ubrzo nakon toga uslijedio je prekid.

Prema pisanju Cosmopolitana, posljednjih mjeseci povezuje je se s francuskim modelom Loli Bahiom, a nakon razdoblja nagađanja pojavile su se fotke na kojima se par drži za ruke.

Rosalia, Loli Bahia Foto: Profimedia

Aktivna je i na Instagramu, gdje je prati više od 28 milijuna ljudi. Tamo redovito objavljuje dijelove svoje svakodnevice, trenutke s nastupa, modne kombinacije i najave novih projekata.

