Tko je tajanstvena supruga Darka Rundeka? Izbjegava medije, ali ovaj put nije propustila izlazak

Rijetki zajednički izlazak Darka Rundeka i njegove supruge Sande privukao je pažnju na jednoj od najvažnijih pjesničkih manifestacija u Hrvatskoj.

Darko Rundek, jedan od najistaknutijih regionalnih glazbenika i umjetnika, rijetko se pojavljuje u javnosti u društvu svoje supruge Sande, no ovoga puta napravio je iznimku.

Par je zajedno prisustvovao poznatoj pjesničkoj manifestaciji 63. Goranovo proljeće, koja tradicionalno okuplja ljubitelje poezije i umjetnosti.

U opuštenoj i umjetničkoj atmosferi, Rundek i njegova supruga sjedili su u prvim redovima, prateći program. Sanda, koja inače izbjegava medijsku pažnju, bila je uz njega tijekom cijele večeri.

Par je zajedno više od pola stoljeća, no kroz sve te godine svoju su ljubav pažljivo čuvali daleko od reflektora. Sanda je, kako Rundek često ističe, njegova najveća podrška.

1991. godine dobili su i sina koji ima vrlo specifično ime, Davida Vida Dimitrija Sebastiana Ernesta Viktora. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.

O njihovoj ljubavi ne zna se gotovo ništa. Svoj odnos uvijek su čuvali od javnosti, a poznato je kako su vrlo ekološki osvješteni te su 2021. godine pričali o svom ''zero waste'' načinu života.

Žive na Braču te uzgajaju svoj vrt.

