Legendarni Chuck Norris hitno hospitaliziran, poznato je u kakvom je stanju

Legendarni akcijski junak Chuck Norris iznenada je hospitaliziran na Havajima, a vijest je u kratkom roku obišla svijet i zabrinula njegove obožavatelje.

Legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris hitno je hospitaliziran na Havajima nakon iznenadnog medicinskog stanja, doznaje TMZ.

Zdravstveni incident dogodio se u posljednja 24 sata na otoku Kauai, gdje je Norris boravio. Iako točna priroda zdravstvenog problema zasad nije otkrivena, izvori tvrde kako je slavni akcijski junak trenutno u stabilnom stanju te, unatoč svemu, zadržava dobro raspoloženje.

Chuck Norris - 4

Samo dan ranije, u srijedu, Norris je navodno normalno trenirao na otoku. Prema riječima prijatelja koji je s njim razgovarao telefonom, bio je vedar, nasmijan i čak zbijao šale, što dodatno produbljuje misterij oko naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Pogledaji ovo Celebrity Supruga bolesnog Brucea Willisa podijelila novost usred njegove borbe

Chuck Norris je nedavno proslavio 86. rođendan, a tom je prigodom na društvenim mrežama podijelio video u kojem trenira i sparira s trenerom, demonstrirajući zavidnu fizičku formu koja je desetljećima njegov zaštitni znak.

Iako detalji o njegovom stanju još uvijek nisu poznati, vijest da je stabilan i dobrog duha pruža određenu utjehu milijunima obožavatelja diljem svijeta koji s nestrpljenjem očekuju nove informacije.

Pogledaji ovo inMagazin Novi život našeg pjevača nakon moždanog udara: ''U jednom trenu sam shvatio da se ne sjećam zadnjih 20 minuta...''

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Dražesne fotografije Matea Kovačića s kćerkicom, kršćanski citat posebno je sve ganuo

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Najzgodnija hrvatska nogometašica zablistala u večernjem izlasku u New Yorku: ''Zgodnica!''