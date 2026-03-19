Novi život našeg pjevača nakon moždanog udara: ''U jednom trenu sam shvatio da se ne sjećam zadnjih 20 minuta...''

Nakon moždanog udara koji mu je promijenio život, operni pjevač Ronald Braus vraća se jači nego ikad. Što je naučio i što ga danas pokreće, otkrio je našoj Patriciji Novaković za IN magazin.

Glas koji godinama snažno odjekuje pozornicama, prošle je godine na trenutak utihnuo. Operni umjetnik Ronald Braus suočio se s jednom od najtežih životnih bitaka- moždanim udarom koji mu je promijenio sve.

''Jednog proljetnog jutra negdje oko 12 sati došao sam na Črnomerec, na trening, izašao iz auta, u jednom času sam shvatio da sam totalno izgubio osjećaj realnosti, da mi se lice ukočilo, da ne pamtim zadnjih 20-ak minuta, da ne znam što je bilo i onda sam nazvao brata, koji je inače liječnik, i rekao je ako si u stanju odi odmah do bolnice, na neurologiju jer može biti svašta. Dolaskom u bolnicu konstantirali smo da je to zapravo, nakon magnetne i svega što sam obavio, konstantirali smo da je bio mali moždani udar koji je bio iniciran srčanom manom, rupa na srcu'', ispričao nam je Ronald Braus.

Iza njega su mjeseci oporavka i pronalaska nove životne snage koja ga polako vraća u svakodnevicu. Nakon svega, Ronald kaže da je shvatio ono najvažniije, da život nosi mnogo više.

''Nisam paničar, ali se ipak zapitaš koliko je život vrijedan svega ovoga što radimo, i trčanja i jurcanja, i 3 gaže dnevno, i svakome udovoljiti, sa svakim se vidjeti, je l' to vrijedno zdravlja, na kraju ipak nije, tako da nadam se malo povukao kočnicu i shvatio da treba na drugačiji način živjeti, da li je polovica, da li je trećina, tko zna'', priča nam Ronald.

Prva nesreća koja mu se dogodila prije više od desetljeća, kada je u prometnoj nesreći slomio 2 kralješka i prsnu kost, pa sve do ove prošle godine, pokazala mu je tko su mu pravi prijatelji, i tko mu čuva leđa u dobrim, ali i u onim lošim trenucima.

''Od brata koji je liječnik, do prijatelja, evo tu večer sam kod Zvone Vučković odjurio odmah nešto kuhano pojesti, i zapravo možda sam ja i manje shvatio ozbiljnost situacije nego što je bila realna, zapravo su me možda malo liječnici i htjeli uplašiti jer su znali, rekao sam ma neću ostati u bolnici, živim 300 metara od Svetog Duha, što je glupo, sad znajući što se sve moglo dogoditi, naravno da bih ostao u bolnici i da bih bio puno discipliraniji nego što jesam'', priča nam Ronald.

U takvim opasnim i neizvjesnim trenucima život doista, kaže, prođe u sekundi.

''U tom trenutku kad se tako nešto dogodi pitaš se šta dalje. Pitaš se da li ću moći dalje pjevati, da li ću dalje moći raditi svoj posao, koliko ću moći biti kvalitetan, u tih prvih pola sata, sat, jedan dan, ti ne znaš da l' će se ta pareza lica vratiti, da li će to ostati trajno i onda ti prolaze sve varijante: da l' ću prodat stan pa ću iznajmljivat nešto na moru, znači definitivno se nađeš u situaciji da te nekako ne samo život, nego budućnost upitna''.

Ponekad treba slušati vlastito tijelo i početi više cijeniti ono što imaš.Ronald je smršavio preko 14 kilograma,a recept za zdraviji život, on je vrlo jednostavan.

''Ajmo reći dva, tri puta tjedno, i trudim se iskoristiti prirodu i hodati, ne na traci u teretani, nego idemo, da li ovdje prema Sljemenu, ili ako sam na moru onda uz plažu, tako da malo hodanje, malo trčanje, taj kardio, i to se jako dobro pokazalo na pregledu jer je krvna slika i sve jako dobro'', govori nam.

Na svu sreću, Ronald se odlično oporavlja. Poslovni gas je malo smanjio, no festivali ostaju njegova velika ljubav. Pa tako i ove godine organizira Rovinj Art & More, koji će trajati više od 3mjeseca, a priprema I još pokoje iznenađenje.

''Ove godine slavim 25 godina debija, znači 25 godina umjetničkog rada i to ću obilježiti s operetom Vesela udovica u Istarskom narodnom kazalištu u Puli'', kaže nam.

Nakon svega što je prošao, Roni kako ga od milja zovu, danas na život gleda malo drugačije, ali s istom strašću prema glazbi i pozornici koja ga, čini se, nikada neće napustiti.

