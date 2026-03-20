Boris Rogoznica dobro se našalio na račun svog oca: ''Nije baš nešto šesan...''

Glazbenik Boris Rogoznica obilježio je Dan očeva dirljivom, ali i duhovitom objavom na društvenim mrežama, kojom je raznježio svoje pratitelje.

Na fotografiji koju je podijelio, Rogoznica pozira sa svojim ocem, a uz nju je napisao iskrenu i prepoznatljivo šaljivu poruku:

"Sretan dan očeva. Svima vama koji imate tu privilegiju. Ja je uživam dvostruko. Imam svoju djecu i svoga tatu. Nije baš nešto šesan, ali eto još uvijek je živ i zdrav te posluži svrsi. Pozdrav tati u Sukošanu - čuvaru 'Donjeg mora'".

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i komentare, a pratitelji su pohvalili njegovu otvorenost i smisao za humor, ali i toplinu kojom je obilježio ovaj poseban dan.

''Sretan Dan očeva tati i tebi Borise'', ''Sretan Dan očeva'', neki su od komentara.

Boris s tatom često provodi vrijeme, a prošle godine podijelio je da mu je pomogao krečiti stan.

