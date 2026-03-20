Prošle su 22 godine otkako je preko noći postao poznat, nema šanse da bi ga danas prepoznali!

Steve Brookstein pobijedio je 2004. u prvoj sezoni britanskog X Factora i preko noći postao velika glazbena zvijezda

Prošla su više od dva desetljeća otkako je 2004. godine održana prva sezona britanskog X Factora, a pobjedu je tada odnio Steve Brookstein, pjevač koji je preko noći postao poznat široj javnosti.

Ovaj glazbenik rođen je u Londonu, a bio je u svojim tridesetima kada se prijavio na audiciju.

Steve Brookstein Foto: Profimedia

Iako nije uspio impresionirati Louisa Walsha i Sharon Osbourne, glavni sudac Simon Cowell prepoznao je njegov potencijal i poslao ga u sljedeći krug – a sve ostalo postalo je povijest.

Danas ima 57 godina, a njegov izgled često iznenadi mnoge koji ga pamte iz vremena njegove najveće slave.

Na starijim fotografijama iz tog razdoblja Brookstein je imao prepoznatljiv imidž – kratku tamnu kosu, uredno lice bez brade i klasičan, elegantan stil koji je pratio njegov uspon na sceni. Danas izgleda znatno drugačije. U javnosti je snimljen 2024. godine, a na tim fotografijama jasno se vidi koliko se promijenio – prosijeda brada, naočale i kapa dio su njegova novog, ležernijeg imidža zbog kojeg ga mnogi jedva prepoznaju.

Fotografije su snimljene u Morpethu u Northumberlandu, gdje je iznenadio prisutne neočekivanim glazbenim nastupom. Okupljeni su uživali u njegovoj izvedbi, a taj trenutak pokazao je da i danas rado staje pred publiku.

I danas je aktivan u glazbi, a ove je godine objavio i album ''Bridge To Philly'', potvrdivši da nije odustao od svoje najveće strasti.

