Enis Bešlagić ispunio je sinu dugogodišnju želju: ''Mojoj sreći nema kraja!''

Poznati glumac Enis Bešlagić još je jednom pokazao koliko mu obitelj znači, podijelivši emotivan trenutak sa sinom koji je oduševio brojne pratitelje.

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić ponovno je raznježio pratitelje na društvenim mrežama dirljivom objavom posvećenom svom sinu Maku.

Naime, Enis je otkrio kako je sinu ispunio veliku životnu želju – upoznavanje s njegovim uzorima. Riječ je o proslavljenom košarkaškom treneru Željku Obradoviću te legendarnom glumcu Bogdanu Dikliću. Uz zajedničku fotografiju na kojoj svi poziraju nasmijani, Bešlagić je podijelio i emotivnu poruku.

''Kad sinu uspiješ izmamiti osmijeh iz srca i ispuniti želju da upozna košarkaškog uzora Željka Obradovića i legendu glumišta Bogdana Diklića, onda mojoj sreći nema kraja. To je moj NAJSMIJEH'', napisao je.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja, koji su pohvalili Enisovu posvećenost obitelji i toplinu koju redovito dijeli s publikom.

Enis Bešlagić sa sinom Makom - 2 Foto: Instagram

Inače, popularni glumac već godinama uživa u sretnom braku sa suprugom Sabinom, s kojom ima dvoje djece – 21-godišnju kćer Asju i 19-godišnjeg sina Maka. Mak je danas izrastao u zgodnog mladića, a ponosni otac ne krije koliko mu znače zajednički trenuci i ispunjavanje dječjih snova, bez obzira na godine.

Enis Bešlagić s obitelji i Ninom Badrić - 1 Foto: Instagram

