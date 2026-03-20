Latinozavodnik i bivša teniska zvijezda otkrili ime i spol svog četvrtog djeteta, koje je rodila u 45. godini

Enrique Iglesias i Anna Kournikova podijelili su s javnošću rijedak i intiman trenutak sa svojom djecom.

Slavni pjevač podijelio je na Instagramu fotografiju iz privatnog života, na kojoj pozira četvero njihove djece, uključujući i najmlađeg sina rođenog u prosincu prošle godine.

Fotografija je nastala tijekom opuštenog obiteljskog izleta brodom, a na svojim profilima objavili su je i Enrique i Anna. Anna je pritom otkrila i ime bebe.

Na dirljivoj fotografiji nalaze se njihovi osmogodišnji blizanci Lucy i Nicholas, šestogodišnja kći Mary te tromjesečni sin, kojeg su nazvali Romeo. Posebno je raznježila scena u kojoj Lucy nježno drži mlađeg brata u naručju, dok Mary opušteno leži na sjedalu.

''Romeo, kako divno ime'', ''Romeo pravi!'', ''Predivno ime, čestitke'', ''Kako lijepa fotografija'', komentiraju im obožavatelji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Skupi vikend s Meghan Markle pretvara se u kaos: Nije ni počeo, a već ga prate neugodni detalji

Par, poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ovakvim objavama rijetko daje uvid u svoju obiteljsku svakodnevicu, što dodatno povećava interes i oduševljenje njihovih obožavatelja.

Iglesias i Kournikova već godinama uspješno balansiraju između svjetske slave i mirnog obiteljskog života, a ova fotografija još jednom potvrđuje koliko im je obitelj na prvom mjestu.

Pogledaji ovo Celebrity Nitko se ne može nagledati novog portreta Kate i Williama, detalj iza njih skriva dublju priču

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Lijepa Hercegovka objavila fotku sinčića i supruga, koji je iz Hrvatske!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Naša lijepa voditeljica objavila prve prizore kćerkice, ime koje nosi je posebno!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sprema li se duet godine? Mladi Slavonac ovako je odgovorio na izazov regionalne zvijezde