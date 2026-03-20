Latinozavodnik i bivša teniska zvijezda otkrili ime i spol svog četvrtog djeteta, koje je rodila u 45. godini

Enrique Iglesias i Anna Kournikova podijelili su s javnošću rijedak i intiman trenutak sa svojom djecom.
Enrique Iglesias i Anna Kournikova pokazali su dijelić privatnog života, koji inače skrivaju od znatiželjnih pogleda javnosti.
Slavni pjevač podijelio je na Instagramu fotografiju iz privatnog života, na kojoj pozira četvero njihove djece, uključujući i najmlađeg sina rođenog u prosincu prošle godine.
Fotografija je nastala tijekom opuštenog obiteljskog izleta brodom, a na svojim profilima objavili su je i Enrique i Anna. Anna je pritom otkrila i ime bebe.
Na dirljivoj fotografiji nalaze se njihovi osmogodišnji blizanci Lucy i Nicholas, šestogodišnja kći Mary te tromjesečni sin, kojeg su nazvali Romeo. Posebno je raznježila scena u kojoj Lucy nježno drži mlađeg brata u naručju, dok Mary opušteno leži na sjedalu.
''Romeo, kako divno ime'', ''Romeo pravi!'', ''Predivno ime, čestitke'', ''Kako lijepa fotografija'', komentiraju im obožavatelji.
Enrique Iglesias i Anna Kournikova - 4 Foto: Profimedia
Par, poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ovakvim objavama rijetko daje uvid u svoju obiteljsku svakodnevicu, što dodatno povećava interes i oduševljenje njihovih obožavatelja.
Iglesias i Kournikova već godinama uspješno balansiraju između svjetske slave i mirnog obiteljskog života, a ova fotografija još jednom potvrđuje koliko im je obitelj na prvom mjestu.
Enrique Iglesias i Anna Kournikova - 3 Foto: Profimedia
Enrique Iglesias i Anna Kournikova - 2 Foto: Profimedia
