Bivša teniska zvijezda rodila u 45. godini, ovo joj je četvrto dijete s latino-zavodnikom

50-godišnji glazbenik i njegova 44-godišnja partnerica, bivša teniska zvijezda, na društvenim su mrežama podijelili najljepše vijesti.

Bivša teniska zvijezda Anna Kournikova i njezin dugogodišnji partner, španjolski pjevač Enrique Iglesias, dobili su četvrto dijete.

Prekrasnom viješću par se pohvalio na društvenim mrežama, objavivši preslatku fotografiju.

"Moje sunce, 17.12.2025.", glasio je opis.

Pogledaji ovo inMagazin Influencerica Lucija Lugomer otvoreno priznala: ''Odlasci psihoterapeutu promijenili su mi život!''

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Afp

I dok čestitke pljušte sa svih strana, 50-godišnji pjevač i 44-godišnja bivša tenisačica nisu otkrili ni spol ni ime bebe.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

''Tako sam sretna zbog vas'', ''Djevojčica ili dječak?'', ''Najljepši poklon za Božić'', ''Čestitam vam, ovo je prekrasno'', ''Wow, tako sam sretna zbog vas, neka vaša obitelj samo raste'', ''Što se događa?'', ''Kako slatko'', dio je komentara s Instagrama.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nije se predao unatoč nizu teških bolesti, a njegova posljednja objava sada ima posebno značenje

Podsjetimo, par već ima troje djece – blizance Lucy i Nicholasa te kćerkicu Mary, a poznati su po tome da svoj privatni život čuvaju daleko od očiju javnosti.

Vijest da čekaju četvrto dijete procurila je u javnost u srpnju, a više o tome pisali smo OVDJE.

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Večer za pamćenje: Kolinda i Jakov Kitarović u elegantnom izlasku koji su svi primijetili

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koje klasike morate pogledati i ovih blagdana? Naša lista filmova budi najljepše uspomene