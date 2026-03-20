Nitko se ne može nagledati novog portreta Kate i Williama, detalj iza njih skriva dublju priču

Prekrasan portret princa i princeze od Walesa oduševio je javnost, no posebnu pažnju privukao je detalj koji otkriva koliko joj priroda znači nakon izazovnog razdoblja.

Novi portret princa Williama i Kate Middleton ovih je dana izazvao veliko zanimanje javnosti, a mnogi ne kriju koliko su oduševljeni prizorom koji dolazi iz kraljevske palače.

Fotografija je objavljena nakon državne večere u čast Nigerije, a snimljena je neposredno prije samog događaja u Windsoru, piše Daily Mail. Za objektivom je bila mlada britansko-nigerijska fotografkinja Christianah Ebenezer, kojoj je ovo bila prva suradnja sa slavnim para.

Princeza Kate na portretu posebno plijeni pažnju – zablistala je u dugoj zelenoj večernjoj haljini, uz prepoznatljivu Lover’s Knot tijaru i dijamantne naušnice koje su pripadale kraljici Elizabeti II. Elegantno izdanje upotpunila je i nizom kraljevskih odlikovanja.

Uz nju stoji princ William, odjeven u svečano bijelo odijelo s nizom medalja i ordena, među kojima se ističu medalje dodijeljene povodom važnih kraljevskih događaja.

Poseban dojam ostavlja i sama pozadina portreta – raskošni cvjetni motivi i prirodni elementi koji, kako se ističe, odražavaju Kateinu sve veću posvećenost prirodi i njezinoj važnosti, osobito nakon izazovnog životnog razdoblja kroz koje je prošla, borbi s karcinomom. Portret pogledajte OVDJE.

Reakcije nisu izostale ni među obožavateljima kraljevske obitelji. Na društvenim mrežama nižu se komentari oduševljenja, a mnogi ističu kako par nikada nije izgledao skladnije i elegantnije.

''Prekrasni'', ''Jednostavno savršeni'', ''Izvanredno'', ''Obožavam ovaj par'', ''Savršenstvo'', ''Pogledajte kako su samo lijepi'', ''Bit će veličanstveni kralj i kraljica'', ''Tako smo sretni što vas imamo'', ''Hvala što ste ovo podijelili s javnosti. Oboje izgledate nevjerojatno'', ''Predivan par - izvana i iznutra'', ''Najljepši i najšarmantniji par ikad'', dio je komentara s Instagrama.

