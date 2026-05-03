Stroga kapetanica Spasilačke službe viđena u rijetkom izlasku, i danas je vjerna zavodljivim loknama!

Glumica koju su generacije gledatelja upoznale kao strogu, ali pravednu kapetanicu spasilaca u kultnoj seriji ''Baywatch'', ovih je dana viđena u rijetkom izlasku u Los Angelesu – daleko od reflektora i glamura koji su obilježili njezine najpoznatije dane.

Nancy Valen, danas 60-godišnjakinja, snimljena je u opuštenoj šetnji, odjevena u ležernu kombinaciju – crne trenirke, bijelu majicu dugih rukava i tenisice, uz sunčane naočale i podignutu kosu. Nekadašnja televizijska zvijezda djelovala je smireno i nenametljivo, što jasno pokazuje koliko se njezin život promijenio od vremena kada je bila jedno od zaštitnih lica najgledanije serije na svijetu.

Rođena 1965. u Brooklynu, Nancy je odrastala između New Yorka i Floride, a već s 12 godina počela se baviti modelingom. Iako je dobila kazališnu stipendiju za Sveučilište na Floridi, odlučila ju je odbiti i krenuti profesionalnim putem u glumi.

Karijeru je započela sredinom 80-ih, debitirajući u filmu ''Porky’s Revenge!'' (1985), nakon čega su uslijedile uloge u filmovima poput ''The Heavenly Kid'' i ''Loverboy'', gdje je glumila uz Patricka Dempseyja.

Ipak, televizija joj je donijela najveću prepoznatljivost. Pojavljivala se u brojnim popularnim serijama poput ''Friends'', ''CSI'', ''Miami Vice'', ''Full House'' i ''Boy Meets World''.

Vrhunac karijere stigao je sredinom 90-ih kada je utjelovila kapetanicu Samanthu Sam Thomas u ''Baywatchu'', gdje je nastupila u više od 20 epizoda. Serija je tada bila globalni fenomen, s više od milijardu gledatelja tjedno u čak 148 zemalja.

Uloga snažne i autoritativne žene u muškom svijetu spasilaca učinila ju je jednim od upečatljivijih likova serije, a publika je posebno pamti po karizmi i samopouzdanju.

Nakon što se povukla iz glumačkog fokusa, Valen nije nestala iz industrije – samo je promijenila ulogu. Postala je uspješna televizijska producentica i suosnivačica produkcijske kuće Windmill Entertainment.

Radila je na brojnim projektima, uključujući reality emisije i dokumentarne serijale, surađujući s velikim televizijskim mrežama poput ABC-a i VH1 . Time je pokazala da njezin talent nadilazi glumu i da se jednako dobro snalazi i iza kamere.

Od 1994. godine u braku je s glumcem i producentom Nelsom Van Pattenom, članom poznate glumačke obitelji. Iako svoj privatni život drži podalje od javnosti, poznato je da živi mirnije nego u vrijeme najveće slave.

