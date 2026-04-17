Bivša vojvotkinja snimljena nakon mjeseci izbivanja: Boravi u papreno skupom odmaralištu

Nakon što se proteklih mjeseci skrivala u Švicarskoj i Dubaiju, Sarah Ferguson je snimljena u austrijskim Alpama u resortu gdje se za noćenje izdvaja i do 2000 funti.

Skandal s objavom dokumentacije iz slučaja notornog trgovca ljudima Jeffreyjem Epsteinom i dalje ne jenjava, a gotovo svi akteri koji su se spominjali u velikom broju dokumenata počeli su snositi posljedice. Među onima koji su spomenuti nebrojeno puta bila je i bivša vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson, koja je bila primorana otputovati iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Nakon višemjesečnog bijega, u sklopu kojeg je prema navodima boravila u Dubaiju i Švicarskoj, sada je snimljena tijekom boravka u austrijskim Alpama. Fotografije možete pogledati na stranicama The Suna (OVDJE).

Ferguson, koja već mjesecima nije viđena u javnosti, navodno se skriva u luksuznom skijaškom odmaralištu gdje pokušava izbjeći sve veći pritisak povezan s njezinim odnosom s Epsteinom, pogotovo sada kada su krenuli sve glasniji pozivi da pred američkim vlastima svjedoči o svemu što zna o slučaju.

Izvori za The Sun tvrde kako se već duže vrijeme drži podalje od javnosti i rijetko izlazi, birajući diskretne lokacije i pažljivo planirajući svaki svoj potez kako bi izbjegla prepoznavanje. Unatoč ozbiljnoj situaciji, Ferguson boravi u iznimno luksuznim uvjetima – u skijaškoj kući koja se procjenjuje na oko 2.000 funti po noći.

Navodno se radi o mirnom i izoliranom mjestu, idealnom za bijeg od medijske pažnje, gdje se može povući i izbjeći svakodnevne spekulacije.

Fotografije koje su procurile u javnost prikazuju je ozbiljnog izraza lica, odjevenu ležerno i nenametljivo, dok pokušava ostati neprimijećena.

Situaciju dodatno kompliciraju i obiteljski odnosi. Nakon što je deložirana iz Royal Lodgea u Windsoru, navodno nema stalno mjesto boravka, a ni odnosi s bivšim suprugom Andrewom Mountbatten-Windsorom i kćerima nisu idealni. Andrewovo uhićenje u veljači dodatno je uzdrmalo situaciju, dok se kćeri Beatrice i Eugenie, prema navodima, drže podalje od roditelja.

Epsteinov slučaj i dalje baca sjenu na brojne javne osobe, a Ferguson se našla među onima od kojih se očekuju odgovori. Iako zasad izbjegava javne istupe, pritisak raste iz dana u dan, a nagađanja o njezinoj ulozi i saznanjima ne prestaju.

