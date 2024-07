Tko je nova djevojka Danija Olma? Velika mu je podrška u karijeri, ali prije njega imala je buran ljubavni život: "Ovo je moja prva zdrava veza..."

Dani Olmo u vezi je s influencericom Laurom Schmidt, koja je nakon burnog ljubavnog života postala zvijezda TikToka.

Španjolski reprezentativac Dani Olmo bivši je igrač Dinama, a sada je zajedno sa svojom momčadi osvojio Europsko prvenstvo u Njemačkoj, gdje su pobijedili Engleze 2:1.

Daniju je u karijeri velika podrška nova djevojka Laura Schmidt. Atraktivna influencerica iz Berlina vrlo je popularna na društvenim mrežama i samo na Instagramu prate je 142 tisuće ljudi, a prvu zajedničku fotografiju s Danijem objavila je u siječnju ove godine.

"Prije nego što netko drugi objavi", napisala je Laura uz crno-bijelu fotku na kojoj nasmijani par pozira na ulici. Španjolski nogometaš u komentarima ispod fotke objavio je emotikon srca, a zatim podijelio objavu u svojem storyju.

Nakon sinoćnje pobjede Španjolske također je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj drže pehar.

"Moj broj 1 (0). I više nego ponosna", napisala je u opis objave, a lijepa Laura utakmicu je pratila i s tribina.

Inače, Laura je za njemačke novine otkrila da je ovo njezina prva zdrava veza.

"Ovo je moja prva zdrava veza. On je tako sjajna osoba da ne mogu vjerovati. On je nešto jako, jako posebno. Kao da sam sa svojim najboljim prijateljem', rekla je za Bild.

Tiktokerica je rekla da je imala neugodnih iskustava s muškarcima. Ova 24-godišnjakinja iz Berlina otkrila je da je njezin bivši muž imao narcisoidne crte, ali da se unatoč tome udala za njega.

"Nisam ni ja bila anđeo, i ja sam bila zločesta. Bile su to teške dvije godine... To je stvarno bila najgora i najbolja stvar koja mi se dogodila, naučila sam dosta iz toga", ispričala je u podcastu "Yum Yum Hustlers".

Nakon razvoda je, kaže, izgubila sve, radila je kao konobarica i raznosila novine, a onda je postala zvijezda TikToka.

No Laura je i prije svog bivšeg muža bila s problematičnim dečkom koji završio u zatvoru kada je imala 15 godina.

"Naravno, sve je to bilo malo čudno, ali on je stvarno bio sjajna osoba. Ali bila sam jednostavno premlada da bih to mogla procijeniti", zaključila je.

