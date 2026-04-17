Tko je Splićanka koja nakon pobjede u srpskom talent showu najavljuje velike planove?

Đana Smajo jedno je od najzanimljivijih mladih imena na domaćoj i regionalnoj glazbenoj sceni, a sada će se predstaviti i na Zagrebačkom festivalu.

Đana Smajo je mlada hrvatska pjevačica iz Splita koja je posljednjih godina postala jedno od prepoznatljivijih novih imena na regionalnoj glazbenoj sceni.

Rođena je 2003. godine, a prvi put se istaknula još kao djevojčica u glazbenim natjecanjima poput ''Zvjezdica''. Nakon toga nastavila je graditi karijeru kroz razne talent showove i nastupe, uključujući i nekoliko pojavljivanja na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong.

Širu regionalnu popularnost stekla je pobjedom u drugoj sezoni ''IDJ Showa'', gdje je bila jedna od favoritkinja publike i žirija, a mentorica joj je bila Nataša Bekvalac. Upravo joj je ta pobjeda otvorila vrata suradnji i daljnjem razvoju karijere.

Poznata je po modernom pop izričaju, snažnim vokalnim interpretacijama i aktivnosti na društvenim mrežama, gdje okuplja velik broj mladih pratitelja.

Ove godine Đana nastupa na Zagrebačkom festivalu sa svojom pjesmom ''Ostavljam''.

''Dosta sam rano znala da je glazba ono čime se želim baviti do kraja života. Od desete godine aktivno radim na pjevanju, dugi period sam imala i mentoricu u Splitu, Teanu Kovačević, nastupala sam na raznim festivalima diljem Europe, čak sam se i natjecala u dječjem talent showu Zvjezdice, i to dvaput. Rekla bi da mi se u šesnaestoj godini javila želja za većim stvarima; za pravljenjem pjesama, nastupanjem na pozornicama pred većim masama i tada sam sam napravila prvi veći korak i prijavila se na Doru, a nedugo nakon nastupala i na 70. Zagrebačkom festivalu u duetu s Albinom i pjesmom ''Žar'', rekla je za 24 sata.

Đana Smajo Foto: Instagram

Odmah nakon toga dobila je želju da se samostalno predstavi na istoj pozornici te joj je jako drago što pred publiku stiže s autorskom pjesmom.

''Uzela sam veću pauzu jer sam se htjela posvetiti drugim stvarima, ali poslije Zagrebačkog festivala očekujte nastupe, nove projekte, pjesme, a tko zna, možda i nešto veće'', dodala je.

Đana Smajo Foto: Josip Moler / CROPIX

Đana Smajo Foto: Josip Moler / CROPIX

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Vrući kadrovi s plaže: Bujna pozadina crnke bila je mamac za objektive paparazza

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompsonova nećakinja pohvalila se talentom koji je dugo skrivala: ''Ovo je prekrasno!''