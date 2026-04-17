Tko je pjevačica koja je gostovala u Zagrebu? Iza sebe ima skandal koji joj je umalo uništio karijeru

U Zagrebu je gostovala nizozemska pjevačica Glennis Grace, koja je prošla put od lošeg rezultata na Eurosongu do nastupa diljem Europe.

U četvrtak Zagreb je ugostio glazbeni spektakl posvećen velikoj Whitney Houston. Legendarne hitove pokojne dive ispunjena Koncertne dvorana Vatroslava Lisinskog mogla je pratiti u interpretaciji nizozemske pjevačice Glennis Grace i njezinog pratećeg benda, koji diljem Europe i svijeta izvode sve - od bezvremenskih balada do energičnih pop i soul hitova.

Kroz svoju dugu karijeru, Grace je bila sinonim za moćan vokal i usporedbe s Whitney Houston, no njezina karijera prošla je kroz brojne uspone i padove – od neuspjeha na Eurosongu do globalne slave, ali i velikog skandala koji ju je gotovo koštao svega.

Pravim imenom Glenda Hulita Elisabeth Batta, Glennis Grace je rođena 1978. u Amsterdamu, a već od malih nogu pokazivala je izniman talent za pjevanje. Još kao djevojčica nastupala je na talent showovima, a sa samo 15 godina pobijedila je u popularnom nizozemskom TV natjecanju "Soundmixshow", što joj je otvorilo vrata glazbene industrije.

Iako je rano potpisala diskografski ugovor, njezina karijera nije odmah krenula uzlaznom putanjom. Tijekom 90-ih i 2000-ih suočavala se s brojnim neuspjesima i slabijim odazivom publike.

Godine 2005. predstavljala je Nizozemsku na Eurosongu s pjesmom "My Impossible Dream", no nije uspjela izboriti plasman u finale. Iako joj je to bio važan trenutak u karijeri, rezultat nije donio očekivani međunarodni proboj, zbog čega je došlo so smanjenog interesa za njezinu karijeru.

Pravi preokret dolazi tek 2011. godine, kada je u emisiji "Beste Zangers" otpjevala pjesmu "Afscheid", koja postaje veliki hit i osvaja vrh nizozemskih ljestvica.

Svjetsku pažnju ponovno je privukla 2018. godine sudjelovanjem u emisiji "America’s Got Talent", gdje je oduševila žiri i publiku snažnim interpretacijama, posebno pjesama Whitney Houston. Dogurala je do finala i postala jedna od najzapaženijih natjecateljica te se ponovno pozicionirala na međunarodnoj sceni. Iz tog razloga organizatori Eurosonga 2021. pozvali su je da kao gošća nastupi uz DJ Afrojacka u finalu Eurosonga.

Sve je palo u vodu u veljači 2022. godine kada je dospjela u središte skandala kada je uhićena zbog incidenta u supermarketu u Amsterdamu.Do sukoba je došlo nakon što je njezin sin tvrdio da ga je zaposlenik napao, što je kasnije demantirano. Incident je prerastao u fizički sukob, a pjevačica je zadržana u pritvoru nekoliko dana.

Sud ju je kasnije osudio na društveno koristan rad, dok je za teže optužbe oslobođena. Ovaj događaj ozbiljno je narušio njezin imidž i doveo do otkazivanja nastupa i prekida suradnji.

Nakon razdoblja povlačenja i negativnog publiciteta, Grace se postupno vraća glazbi. Okrenula se koncertima i tribute nastupima posvećenima Whitney Houston, koji su ponovno privukli publiku. Nastupi u Zagrebu, te diljem Europe i rasprodane dvorane pokazali su da njezina karijera ipak ima drugi život, unatoč skandalima.

Glennis Grace danas ostaje jedna od najprepoznatljivijih nizozemskih pjevačica – žena koja je prošla put od talent showa i Eurosonga do svjetske pozornice, ali i ozbiljnih kontroverzi.

Njezina priča pokazuje koliko je tanka granica između slave i pada – ali i da povratak, uz talent i upornost, uvijek ostaje moguć.

