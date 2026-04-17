"To je ubilo moju majku": Emotivni istup Harryja uzburkao javnost

Princ Harry u jednom govoru je otkrio kako nikad nije želio vršiti kraljevske dužnosti, evocirajući uspomene na pokojnu majku..

Treći dan turneje princa Harryja i Meghan Markle u Australiji obilježile su iznimno osobne i emotivne ispovijesti koje su ponovno stavile par u središte pozornosti.

Govoreći na InterEdge Summitu u Melbourneu, princ Harry otvoreno je progovorio o svom odnosu prema kraljevskoj ulozi, otkrivši da ju nikada nije želio.

Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

"Nakon što je moja mama umrla prije mog 13. rođendana, rekao sam da ne želim taj život. To je ubilo moju majku", izjavio je, dodajući da je godinama zabijao glavu u pijesak prije nego što je odlučio napustiti kraljevske dužnosti i preseliti se u SAD s Meghan.

Istaknuo je i kako vjeruje da bi princeza Diana podržala njegovu odluku, te priznao da se kroz život često osjećao izgubljeno, izdano i bespomoćno.

Ni Meghan nije skrivala emocije, progovorivši o iskustvu internetskog zlostavljanja koje traje već deset godina.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

"Svaki dan, deset godina, bila sam napadana. Bila sam najtrolanija osoba na cijelom svijetu", rekla je Meghan. "Još sam ovdje."

Par je mladima poručio da budu snažni i svjesni utjecaja društvenih mreža na mentalno zdravlje, ističući kako digitalni svijet često potiče okrutnost radi klikova.

Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry - 5 Foto: Afp

Njihova turneja prati se i zbog brojnih drugih detalja – od Harryjeva blagog negodovanja prema novinarima do Meghaninog modnog izbora koji se gotovo u realnom vremenu prodaje putem AI online platforme. Naime, svi outfiti koje Meghan nosi tijekom posjeta Australiji dostupni su za kupnju, a ona od prodaje ostvaruje postotak, što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti. Osim toga, pamti se i fijasko s trodnevnim druženjem s Meghan za kojeg se izdvajalo i 1400 funti, a koje još nije rasprodano unatoč tvrdnjama u suprotno.

Upravo na ovaj komercijalni segment zabrinjavao je pokojnu kraljicu Elizabetu, kojoj se nije sviđalo što je par planirao koristiti svoje titule u komercijalne svrhe te je pokušala spriječiti za vrijeme života.

Princ William i princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princ William i princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Princ William i princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Princ William i princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

"Neću nagađati što bi Njezino Veličanstvo mislilo o svemu ovome, ali mogu vam sa sigurnošću reći da je ovo točno ono što je pokušala spriječiti", ispričao je jedan izvor za Daily Mail, dok je drugi otkrio kako palača gleda na ovo putovanje: "Očito je iritantno, ali prevladava osjećaj da se institucija mora nositi s udarcima kako bi nastavila ići naprijed."

