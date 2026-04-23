Tko je mišićavi tetovirani mladić u dresu Hajduka? Bio je prava atrakcija prolaznicima u Splitu

Dolazak jedne od najvećih zvijezda svjetskog MMA-a ovih je dana oživio splitske ulice i izazvao veliko zanimanje javnosti.

Središtem Splita ovih je dana prošetalo dobro poznato lice iz svijeta borilačkog sporta. Britanski MMA borac i aktualni prvak UFC-ove teške kategorije Tom Aspinall stigao je u Dalmaciju, gdje je brzo privukao pažnju prolaznika i obožavatelja.

Fotografije s Peristila ubrzo su preplavile društvene mreže. Na njima se vidi kako Aspinall mobitelom bilježi prizore iz Dioklecijanove palače, uključujući smjenu straže i pozdrav cara Dioklecijana. Posebno je upao u oči njegov odabir odjeće, nosio je dres Hajduka, čime je dodatno osvojio simpatije lokalne publike.

Tom Aspinall - 4 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Tom Aspinall - 5 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Tijekom boravka u Hrvatskoj posjetio je i stadion Poljud, i to u društvu svoga trenera Stipe Drviša, bivšeg svjetskog boksačkog prvaka. Njih dvojica zajedno su obišla i Nacionalni park Krka, gdje su uživali u prirodnim ljepotama koje Dalmacija nudi.

Tom Aspinall - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Tom Aspinall - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Aspinall se oglasio i na društvenim mrežama:

"Volim Hrvatsku, prvi put sam ovdje. Split je prekrasan, ljudi su sjajni. Jedva čekam Split Sports Festival."

Upravo je taj festival razlog njegova dolaska. Split Sports Festival, koji se održava od 21. do 25. travnja, okuplja brojna poznata imena iz svijeta sporta i medija. Aspinall će sudjelovati na panelu ''Beyond the Octagon'', gdje će govoriti o svojoj karijeri i životu izvan borilačkog kaveza.

Inače, Tom Aspinall smatra se jednim od najdominantnijih boraca današnjice u teškoj kategoriji UFC-a. Poznat je po iznimnoj brzini i tehničkoj potkovanosti, rijetkim kvalitetama za borce njegove težine, a velik broj pobjeda ostvario je završnicama već u ranim rundama.

U borilačkim krugovima prati ga i nadimak ''najopakiji čovjek na svijetu'', no izvan oktogona ostavlja potpuno drugačiji dojam. Tijekom boravka u Splitu pokazao se kao smiren i pristupačan sportaš, rado se fotografirajući i družeći s obožavateljima.

Tom Aspinall - 3 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Njegova povezanost s hrvatskom borilačkom scenom nije slučajna. Ključnu ulogu u razvoju njegovih boksačkih vještina imao je upravo Stipe Drviš, uz kojeg je Aspinall brusio preciznost i kretanje u stand-upu. Osim toga, trenirao je i sparirao s Antom Delijom, jednim od najboljih hrvatskih MMA boraca i pobjednikom PFL sezone 2022.

Suradnja s Drvišem i Delijom dodatno je oblikovala njegov stil borbe i učvrstila veze s regionalnom scenom. Upravo zato Aspinall danas nije samo zvijezda britanskog MMA-a, već i borac koji je, barem dijelom, izrastao i kroz hrvatsku borilačku priču.

