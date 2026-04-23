Nekad je bila zvijezda erotskih trilera, a danas pogled na nju izaziva tužne reakcije

Kathleen Turner ponovno je pod svjetlima reflektora, legendarna glumica oduševila je javnost svojim izgledom na nedavnoj premijeri, ne da se unatoč bolesti.

Kathleen Turner pojavila se na premijeri filma ''Animal Farm'' u New Yorku, gdje je oduševila publiku svojim izgledom i energijom. No iza tog osmijeha krije se iznimno bogata karijera, ali i život obilježen velikim izazovima.

Rođena 1954. u američkom Missouriju, Kathleen Turner odrasla je u obitelji koja je često selila zbog očeva diplomatskog posla, pa je djetinjstvo provela u Kanadi, Kubi, Venezueli i Velikoj Britaniji. Upravo je u Londonu razvila ljubav prema glumi, iako joj roditelji u početku nisu bili skloni podržati tu karijeru.

Prve ozbiljne korake napravila je na kazališnim daskama, a šira publika upoznala ju je krajem 70-ih u televizijskoj sapunici ''The Doctors''. Pravi proboj dogodio se 1981. u filmu ''Body Heat'', koji ju je lansirao među najveće zvijezde i donio joj status seks-simbola.

Tijekom 80-ih nizala je hitove poput ''Romancing the Stone'', ''The Jewel of the Nile'', ''The War of the Roses'' i ''Peggy Sue Got Married,'' za koji je bila nominirana za Oscara. Posebno je prepoznatljiva po svom dubokom, hrapavom glasu, koji joj je donio i kultnu ulogu – glas Jessice Rabbit u filmu ''Who Framed Roger Rabbit''.

Osvojila je dva Zlatna globusa i etablirala se kao jedna od najkarizmatičnijih glumica svoje generacije.

U privatnom životu Kathleen je bila relativno povučena. Godine 1984. udala se za poduzetnika Jaya Weissa, s kojim ima kćer Rachel Ann. Par se razveo 2007., ali su ostali u dobrim odnosima, a Turner ga i danas naziva jednim od svojih najboljih prijatelja.

Iako je godinama bila pod povećalom javnosti, rijetko je dijelila detalje iz privatnog života, fokusirajući se prvenstveno na karijeru i društveni angažman.

Početkom 90-ih njezin se život dramatično mijenja. Dijagnosticiran joj je reumatoidni artritis, teška autoimuna bolest koja joj je uzrokovala jake bolove i ograničila kretanje. U jednom trenutku jedva je mogla hodati ili držati predmete, a liječnici su joj predviđali život u invalidskim kolicima.

Zbog terapija i promjena u izgledu godinama su je pratile glasine o alkoholizmu, što je kasnije i sama komentirala – priznala je da je imala problema s kontrolom alkohola u određenim fazama života, ali i da je bolest bila glavni uzrok njezinih fizičkih promjena.

Unatoč svemu Turner nikada nije odustala od glume. Nastavila je raditi u kazalištu, na televiziji i filmu, uključujući nastupe u serijama poput ''Friends'' i ''The Kominsky Method''.

Osim glume, aktivna je i u društvenom životu, dugogodišnja je podrška organizaciji Planned Parenthood te sudjeluje u radu humanitarnih i političkih inicijativa.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Marko Kutlić pokazao kako je izgledao njegov život na ulici: ''Moram priznati, fale mi ti dani...''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kožne hlače i grudnjak: Muškoj populaciji nije lako nakon nove objave milijarderke