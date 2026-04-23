Marko Kutlić pokazao kako je izgledao njegov život na ulici: ''Moram priznati, fale mi ti dani...''

Marko Kutlić dirnuo je pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama, u kojoj se prisjetio razdoblja života provedenog u Italiji daleko od reflektora.

Marko Kutlić na Instagramu je podijelio intiman uvid u razdoblje koje mu je, kako sam kaže, zauvijek promijenilo život. Glazbenik se prisjetio dana kada je živio u Italiji, u kombiju, svirajući na ulicama i svakodnevno iznova otkrivajući jednostavnost života.

Uz fotografije jutarnje rutine, pokazao je kako su izgledali njegovi dani – kuhanje kave na malom plinskom kuhalu, umivanje u kombiju i zbrajanje sitniša zarađenog sviranjem prolaznicima. Skromni prizori iz hlada drveća, ispred žutog kombija koji mu je bio dom, dočaravaju život sveden na osnovno, ali ispunjen iskustvima.

Marko Kutlić na Instagramu - 2

''22.4. – dan koji mi je zauvijek promijenio život. Dan majke Zemlje. One kojoj sam se vratio kad sam otišao u nepoznato. Možda je i najluđe u cijeloj priči to što sam bježeći od svega, zapravo prvi put stigao kući'', napisao je u opisu objave.

Kutlić je priznao kako je njegova odluka mnogima mogla djelovati radikalno i nepromišljeno, no za njega je bila najbolja moguća. Bez jasnog plana, ali s unutarnjim osjećajem da mora otići, krenuo je na put koji ga je doveo do samoga sebe.

Svirajući po trgovima, ulicama i haustorima, susretao je nepoznate ljude, a upravo su ti kratki susreti, kako kaže, bili ispunjeniji životom nego bilo što prije.

''Iz nečije perspektive luda, radikalna i nepromišljena odluka. Iz moje - najbolja. Nisam znao gdje i zašto idem, ali znao sam da moram otići. Sjedio sam po trgovima, ulicama, haustorima, svirao ljudima koje nikad prije nisam vidio i koje možda više nikad neću sresti. I u tim kratkim, prolaznim susretima dogodilo se više života nego ikad prije. Moram priznati, danas mi malo fale ti dani. Fali mi ta jednostavnost.''

''Shvatio sam tada da mi ne treba puno. Da mi ne treba gotovo ništa. Da mi treba trenutak, čovjek, pogled, osmijeh, pjesma'', istaknuo je, dodajući kako se s putovanja vratio ne s nečim opipljivim, već s onim što je cijelo vrijeme nosio u sebi.

Marko Kutlić na Instagramu - 1

Njegova objava podsjetnik je na vrijednost jednostavnosti, autentičnih susreta i hrabrosti da se krene u nepoznato, čak i kada to drugima nema smisla.

Marko Kutlić - 2

''Put je moj smisao. Onaj koji nikad ne prestaje, a možda se negdje na njemu i sretnemo'', zaključio je.

Marko Kutlić

Marko Kutlić u Tvornici kulture - 2

