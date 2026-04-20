Iza kulisa Zagrebačkog festivala: Marko Kutlić slavio pobjedu, a Hari Rončević rođenje trećeg unučeta!

Glazbenici na okupu, mnogo dobre glazbe i zanimljivih modnih kombinacija. Tako bismo ukratko mogli opisati atmosferu u petak na 73. Zagrebačkom festivalu zabavne glazbe. Hari Rončević otkrio nam je da je dan prije postao djed po treći put, a Kikija Rahimovskog iz publike su bodrili sinovi. Tko je kući otišao kao pobjednik, ali i što se još zanimljivo događalo iza kulisa, zna naša Julija Bačić Barać.

Red pjesme, red druženja i sjajna atmosfera na još jednom izdanju Zagrebačkog festivala. Domaći glazbenici, njih 16, predstavili su svoje nove pjesme, a naravno da su bila zanimljiva i modna izdanja u kojima su se pojavili.

Koliko im je vremena trebalo da se iz kućnog izdanja pretvori u ovo scensko?

"Treba neko vrijeme, i za šminku i za frizuru, a pola dana ode sigurno", kaže Ivana Kindl.

"Trebalo mi je 10 minuta. Ne znam što bih radio duže od toga", kaže Luka Nižetić.

"Baš su me pitale cure koliko mi treba da se našminkam za stage, rekla sam 15 minuta jer mi je to već ušlo u rutinu, ali tu je još i frizura. Ajmo reći da dva sata treba za ovo full stage izdanje", kaže Ivana Lovrić.

Marko Kutlić stigao je u ležernom izdanju i s dugom kosom koju ne planira skratiti.

"Baš sam danas bio kod frizera i rekao sam mu da mi se sviđa ovo. Ovako bih ja kao Karan jednog dana, ako me geni budu poslužili, možda ću imati tako dobru frizuru."

Ne samo dobru frizuru nego i najbolju pjesmu imao je Kutlić, koji je odnio pobjedu s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene", autora Miroslava Rusa.

"Da ti struka da priznanje za tvoj rad, to je uvijek posebno i zahvalan sam im na tome i što su prepoznali pjesmu."

Kutlić je pobjedu odnio prema odluci stručnog žirija, dok su radijski urednici odlučili kako najbolju pjesmu ima Fluentes. A razloga za slavlje itekako je imao Hari Rončević, koji je večer prije postao djed po treći put.

"Bila je fešta sinoć, malo sam odspavao i došao tu", kaže Hari.

Hari je sa svojom suprugom još od srednjoškolskih dana, čak 47 godina, a danas najradije provode vrijeme s unucima.

"Ne bih mijenjao svoj život ni za što, niti za nekog bogataša. Ja sam najbogatiji čovjek na svijetu."

"Imam puno slobodnog vremena i supruga je u mirovini pa kad god treba uskočiti, nije nam nikad teško."

Prvi put su tatu Kristijana Rahimovskog na jednom ovakvom događaju pratili njegovi sinovi.

"Moram priznati da sam jako ponosan. To je neki san svakog oca, to je predivno. Rekao sam i prije – dođite, djeco, podrška, to je najljepši dio svega", kaže Kristijan.

A tatinim i djedovim stopama, čini se, ipak će krenuti najmlađa članica obitelji, kći Viktorija.

"Bojim se da će obitelj Rahimovski još trajati, ali mislim da ćemo dobiti žensku pjevačicu. To je neka luda karma."

I Colonia je bogatija za nove članove obitelji. Boris Đurđević ima sina od pet mjeseci, a pjevačica Ivana kćerkicu od dvije godine.

"Rekli smo da je cijela Colonia u pelenama i to nam je sad jedno jako zanimljivo razdoblje, ali moram reći da je Boris u kreativnom uzletu kakav nije bio još od zlatnog doba Colonije."

Pobjednik Zagrebačkog festivala Marko Kutlić dvije godine živio je u inozemstvu i nastupao kao ulični svirač. To ga je iskustvo itekako promijenilo.

"Nekako sam mirniji sam sa sobom, lakše koegzistiram s ostatkom društva, znam što želim, ali još više znam što ne želim."

A ono što je sigurno jest da će mnogi poželjeti čuti Kutlićevu pjesmu kojom je oduševio sve na najstarijem domaćem festivalu.

