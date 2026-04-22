Karijerni zaokret Maje Šuput: Evo u kakvoj bismo ulozi mogli vidjeti pjevačicu u budućnosti

Ako jednog dana odluči napustiti glazbenu scenu, Maja Šuput već ima spreman plan B, i to u industriji koja joj je, kako kaže, gotovo jednako bliska kao i showbiz. U novom podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' ekskluzivno je podijelila što bi to bilo.

Na pitanje što bi radila da ne može biti pjevačica, Maja je bez razmišljanja odgovorila: turizam.

''Zapravo se već bavim turizmom, ali kao – konzument'', našalila se te dodala u svojim brojnim putovanjima aktivno upija iskustva koja bi jednog dana mogla pretočiti u vlastiti biznis.

No iza šale krije se ozbiljna ideja. Šuput vjeruje da upravo kao česta gošća hotela i restorana savršeno razumije što gost traži.

''U nulu znam što bi gost htio. Ne bi ništa falilo ni malo. Vjeruj mi. Prvo, sve gledam kao domaćin. Drugo, ponašam se tako da gostu mora biti toliko dobro da me nikad neće zaboraviti. Treće – ja sam zabavna. Moraš imati dušu u prostoru'', objasnila je.

Posebno je naglasila koliko je važna prisutnost vlasnika u ugostiteljstvu.

''Znaš kad dođeš u restoran ili kafić, a nema gazde – to jednostavno nije to. E, to sam ja. Recimo da imam hotel, ne bi on bio hotel bez mene'', istaknula je.

A kakav bi to hotel bio? Maja već ima jasnu viziju – mali, luksuzni butik-hotel.

''Butik-hotel, sa šesnaest soba. Deluxe, naravno. Ništa obične sobe'', rekla je kroz smijeh.

Ipak, svjesna je i realnosti tržišta, pa priznaje da takav koncept možda ne bi zaživio u Hrvatskoj.

''To nije profitabilno kod nas. Moramo se baviti turizmom tamo gdje je sunce barem osam mjeseci u godini'', zaključila je.

U podcastu je Maja progovorila i o razvodu s Nenadom Tatarinovom, odgoju Blooma te vezi sa Šimom Elezom, a više detalja pročitajte OVDJE.

Cijeli razgovor s Majom pogledajte u nastavku.

