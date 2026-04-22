Maja Šuput ekskluzivno nam je podijelila vrline mlađahnog partnera Šime: ''To treba ženi mojih godina''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Maja Šuput otvoreno je progovorila o ljubavi, razlikama u vezi i onome što joj danas zaista treba od partnera. Bez zadrške je otkrila kako su joj se s godinama promijenili kriteriji, ali i što ju je potpuno osvojilo.

Za početak, priznala je kako je oduvijek naginjala starijim muškarcima.

''Ja jesam uvijek voljela starije frajere, malo starije od sebe, uvijek. Sviđali su mi se i malo prosijedi, šarmantni, lijepo obučeni, dok nisam ja došla u neke godine da sam ja sama starija, pa sad ovi stariji su mi možda i prestari“, rekla je iskreno.

Dodala je kako to nije bila svjesna odluka, već prirodan slijed okolnosti, ističući da se ne smatra tipičnom ženom svojih godina.

''Moja energija je malo drugačija i ne bih mogla biti s partnerom koji to ne može pratiti'', objasnila je.

Dotaknula se i odnosa s partnerom Šimom te priznala kako razliku u godinama zapravo i ne osjeća.

''Više osjećam razliku u našim centimetrima jer je on toliko viši od mene da se stalno saginje, a ja sam sva iskrivljena. Najlakše mi je kad sjedimo ili ležimo'', našalila se. Naglasila je i da po ponašanju djeluje vrlo zrelo:

''On ne izgleda mlađe, a ponekad je čak i odrasliji od mene''.

Ipak, istaknula je kako najveću razliku vidi u njihovim karakterima i podrijetlu.

''On je pravi Dalmatinac, klasični prototip, a ja sam tipična Zagrepčanka – tu je veća razlika nego u godinama'', rekla je.

Na pitanje koja je njegova najveća vrlina, Maja nije dvojila.

''On je iznimno zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života, ta naša energija – možemo se sve dogovoriti, pjeva od jutra do mraka. Kad je tako opušteno, shvatiš da život može biti jednostavan, da dan može početi s pjesmom, smijehom i bez stalnog pritiska'', zaključila je.

Cijeli razgovor s Majom možete pogledati ovdje:

Galerija 4 4 4 4 4