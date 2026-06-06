Otkriveni novi detalji ubojstva glumačkog veterana, policija službeno optužila posinka

Losanđeleska policija optužila je Michaela Gledhilla za ubojstvo holivudskog veterana Jamesa Handyja.
Tužitelji su u petak podigli optužnicu za ubojstvo protiv muškarca uhićenog zbog smrtonosnog uboda nožem veterana holivudskog glumca Jamesa Handyja, poznatog lica u desecima filmova i televizijskih serija već pola stoljeća, čija je partnerica majka osumnjičenika.3 vijesti o kojima se priča Poznati par Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! tek joj je 21 godina Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije''
Bude li osuđen, Michael Gledhill (44), koji je u srijedu zatvoren kao osumnjičenik, suočava se s do 26 godina zatvora, priopćio je ured okružnog tužitelja Los Angelesa.
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James Handy - 4 Foto: YouTube Screenshot
James Handy - 1 Foto: YouTube Screenshot
U zasebnoj izjavi u četvrtak, policija je rekla da je Gledhill uhićen nakon što je u srijedu zaustavio policiju u blizini mjesta ubojstva u gradskoj četvrti Tarzana i rekao policajcima da je on onaj kojeg traže.
Policija je rekla da su policajci poslani nakon zagonetnog poziva na broj 911 u kojemu je muškarac operaterima rekao: "Ja sam sin čovječji. Upravo sam ubio čovjeka od grijeha".
Policajci koji su intervenirali pronašli su 81-godišnjeg muškarca bez svijesti na travnjaku ispred kuće svoje partnerice s ubodnom ranom u prsima. Ubrzo nakon toga proglašen je mrtvim u obližnjoj bolnici, priopćila je policijska uprava Los Angelesa.
Ubojstvo Jamesa Handyja - 1 Foto: Profimedia
Ubojstvo Jamesa Handyja - 2 Foto: Profimedia
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Gledhill je živio u kući svoje majke, rekla je policija.
Žrtva je kasnije identificirana kao Handy, plodan karakterni glumac čija filmska djela uključuju sporedne uloge u filmovima "Brighton Beach Memoirs", "Arahnophobia", "Jumanji", "Unbreakable" i "Logan".
Ubojstvo Jamesa Handyja - 3 Foto: Profimedia
Ubojstvo Jamesa Handyja - 4 Foto: Profimedia
Njegov posljednji nastup na velikom platnu bio je uloga starijeg barmena po imenu Jimmy u baru koji su posjećivali vojni piloti borbenih lovaca u hitu Toma Cruisea iz 2022. "Top Gun: Maverick".
Handy se također pojavio u brojnim televizijskim emisijama koje datiraju iz 1970-ih, često portretirajući likove iz policije ili autoritete.
Policija je ubojstvo opisala kao izolirani incident, ali nije ponudila mogući motiv za ubojstvo. Gledhill se trebao prvi put pojaviti na sudu u petak, ali ne zna se je li dobio pravnog zastupnika.
James Handy - 4 Foto: YouTube Screenshot
James Handy - 2 Foto: Profimedia
James Handy - 1 Foto: Profimedia
Smrt Jamesa Handyja od posljedica uboda nožem drugi je slučaj ubojstva poznate osobe nožem koji je privukao veliku pozornost javnosti u Los Angelesu u zadnjih šest mjeseci.
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