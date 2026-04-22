Tata u akciji! Lana Jurčević podijelila prizore partnera s novorođenom kćerkicom

Lana Jurčević oduševila je pratitelje videom u kojem pokazuje kako se njezin partner Filip Kratofil brine o njihovoj kćeri.

Lana Jurčević na Uskrs je rodila drugo dijete, djevojčicu Meli, koju je dobila s partnerom Filipom Kratofilom. To je drugo dijete para, a od ranije imaju kćer Maylu Lily, koja se posebno veselila mlađoj sestri.

Sada kada je izašla iz bolnice Lana dijeli videe kako izgleda svakodnevica s prinovom, a pritom je pohvalila Filipa, koji se brzo snašao u ulozi oca dviju djevojčica.

@lalana Ajde da vidim - tko ce pogoditi sta sam htjela reci ovim videom? 😇 Rich girl means something else 🥰 ♬ Rich Girl - Gwen Stefani

U videu na TikToku Lana je pokazala kako se Filip brine o Meli, presvlači ju i maže joj noge, dok ona izdaja i jede.

"Ajde da vidim – tko će pogoditi što sam htjela reći ovim videom? Bogata djevojka znači nešto drugo", napisala je Lana u opisu videa u koji je namontirala pjesmu "Rich Girl" Gwen Stefani.

Poruka je brzo postala jasna – za Lanu bogatstvo ne znači materijalne stvari, već partnera koji je podrška i ravnopravno sudjeluje u roditeljstvu.

U komentarima su se nizale pohvale.

"E, to je muškarac, da te drži i čuva kao kraljicu", "Bravo za tatu i mamu, ovo je obitelj! Beba će biti presretna", "Tako i treba, to nije samo tvoja beba", "Muž te drži kao kraljicu", samo su neke od reakcija oduševljenih pratitelja.

Posebnu pažnju privukao je i komentar koji ističe važnost realnog prikaza majčinstva nakon poroda, uz podršku Lani što otvoreno dijeli takve trenutke: "Gospođo, naklon do poda za porod, neka si pokazala ljudima kako izgleda postpartum, s obzirom na to da se realne slike boje više no smaka svijeta. Brz oporavak želim."

Video je tako još jednom pokazao koliko je važna podjela odgovornosti u obitelji, ali i koliko publika cijeni iskrene i svakodnevne situacije koje Lana dijeli sa svojim pratiteljima.

