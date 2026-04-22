Meri Goldašić raspričala se o životu nakon razvoda: ''Vas je nemoguće slagati...''

Meri Goldašić na pitanje jedne pratiteljica na Instagramu otkrila je kako se osjeća pola godine od razvoda od Jure.

Influencerica Meri Goldašić iznenadila je mnoge kada je u studenom prošle godine otkrila da se razvodi od supruga Jure. Vijest je objavila putem svojeg Instagrama, dodavši kako su nakon dugog pokušavanja zajednički odlučili staviti točku na i.

U odgovaranju na pitanja pratiteljica, jedno jednostavno, ali često postavljano pitanje – "Kako si?", ponukalo ju je na iskren odgovor o životu poslije razvoda.

Iako priznaje da takvim pitanjima inače ne pridaje veliku pažnju jer radije dijeli savjete i životne priče, ovog puta odlučila je biti iskrena.

"Nikad sretnija nisam bila. Vas je nemoguće slagati jer i kad sam držala kes od uha do uha, a raspadala se u sebi, na dnevnoj bazi su mi dolazile poruke da se vidi da nešto nije dobro i da nisam sretna jer ne znam fejkat čak ni onda kad moram jer mi je tako lakše, da samo svoje sve odradim bez da mi itko skače po glavi s dodatnim pitanjima. Tako i sad, dobijem poruke da se vidi suprotno, odnosno sreća i ispunjenost", poručila je bez zadrške.

Posebno naglašava koliko joj znači podrška obitelji i bliskih ljudi: "Zahvalna sam na svemu i svima koje imam u životu, djeca su presretna i ispunjena, stan mi ima najljepšu energiju na svijetu, sve miriši, frendice su mi preko ceste doslovno, posao ide super, klinci imaju svoje hobije i treniraju tamo gdje žele i vole, škola je top i sve stižemo."

Iako priznaje da je ponekad fizički iscrpljena zbog užurbanog tempa, naglašava da joj upravo ljudi oko nje pune baterije. Posao joj ide dobro, djeca su zadovoljna i aktivna, a svakodnevica joj je, kako kaže, ispunjena i dinamična.

Meri tako šalje jasnu poruku – nakon teškog razdoblja, pronašla je svoj mir i sreću, i to bez potrebe da išta skriva ili uljepšava.

