Kakva mama, takva kći: Rakitićeva Raquel i kćerkica zablistale u Sevilli u andaluzijskim nošnjama

Raquel Mauri i njezina kći Althea Rakitić oduševile su u tradicionalnim andaluzijskim haljinama na Feria de Sevilla.

Raquel Mauri oduševila je pratitelje fotografijama iz Seville, gdje je sa svojom kćeri Altheom Rakitić obilježila početak jednog od najpoznatijih španjolskih festivala – Feria de Abril.

Supruga bivšeg nogometaša Ivana Rakitića i njihova kći zablistale su u tradicionalnim andaluzijskim haljinama – upečatljivim ružičastim kreacijama s volanima, cvjetnim detaljima i velikim ukrasima u kosi, koji su zaštitni znak toga festivala.

Galerija 25 25 25 25 25

Posebnu pažnju privukla je njihova usklađenost, ali i emotivna poruka koju je Raquel podijelila uz fotografije: "Narasla si, ali ćeš uvijek biti moja mala djevojčica."

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Amara Bukvića? Glumac je podijelio njihovu rijetku zajedničku fotografiju

Feria de Abril, odnosno Feria de Sevilla, jedan je od najvažnijih i najveselijih događaja u Španjolskoj. Festival traje tjedan dana i obilježava se plesom, glazbom, tradicionalnim jelima i druženjima u tzv. casetama – ukrašenim šatorima u kojima se okupljaju obitelji i prijatelji. Žene pritom nose haljine za flamenko (šp. traje de flamenca), dok muškarci često biraju elegantna odijela ili tradicionalnu andaluzijsku nošnju.

Neizostavan dio Ferije su ples seviljana, vožnje kočijama i bogata gastronomska ponuda, a cijela Sevilla tih dana pretvara se u šarenu, rasplesanu pozornicu.

Raquel i Althea savršeno su se uklopile u duh tradicionalnog slavlja pokazujući kako se njeguje kultura, ali i koliko su snažne obiteljske veze koje nadilaze sve generacije.

Raquel i Rakitić su nedavno bili u Parizu, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako izgleda Raquelin otac, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Crvena haljinica Nives Celzijus jedva je držala sve na mjestu, opaki dekolte stavila je u prvi plan!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte prvi ples s vjenčanja zvijezde Kumova: "Ovo mi je najdraži trenutak večeri!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li ikad čuli za nju? Ova žena je najbogatija glumica na svijetu!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik iskreno progovorila o razvodu: "Moje odluke je donijela jedna razočarana bakica..."