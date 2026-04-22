Kakva mama, takva kći: Rakitićeva Raquel i kćerkica zablistale u Sevilli u andaluzijskim nošnjama

Raquel Mauri i njezina kći Althea Rakitić oduševile su u tradicionalnim andaluzijskim haljinama na Feria de Sevilla.
Raquel Mauri oduševila je pratitelje fotografijama iz Seville, gdje je sa svojom kćeri Altheom Rakitić obilježila početak jednog od najpoznatijih španjolskih festivala – Feria de Abril.
Supruga bivšeg nogometaša Ivana Rakitića i njihova kći zablistale su u tradicionalnim andaluzijskim haljinama – upečatljivim ružičastim kreacijama s volanima, cvjetnim detaljima i velikim ukrasima u kosi, koji su zaštitni znak toga festivala.
Posebnu pažnju privukla je njihova usklađenost, ali i emotivna poruka koju je Raquel podijelila uz fotografije: "Narasla si, ali ćeš uvijek biti moja mala djevojčica."
Feria de Abril, odnosno Feria de Sevilla, jedan je od najvažnijih i najveselijih događaja u Španjolskoj. Festival traje tjedan dana i obilježava se plesom, glazbom, tradicionalnim jelima i druženjima u tzv. casetama – ukrašenim šatorima u kojima se okupljaju obitelji i prijatelji. Žene pritom nose haljine za flamenko (šp. traje de flamenca), dok muškarci često biraju elegantna odijela ili tradicionalnu andaluzijsku nošnju.
Neizostavan dio Ferije su ples seviljana, vožnje kočijama i bogata gastronomska ponuda, a cijela Sevilla tih dana pretvara se u šarenu, rasplesanu pozornicu.
Raquel i Althea savršeno su se uklopile u duh tradicionalnog slavlja pokazujući kako se njeguje kultura, ali i koliko su snažne obiteljske veze koje nadilaze sve generacije.
