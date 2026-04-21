Ella Dvornik iskreno progovorila o razvodu: "Moje odluke je donijela jedna razočarana bakica..."

Ella Dvornik podijelila je savjet o izlasku iz toksičnog braka, poručivši da odluke donosi gledajući iz perspektive starosti, dok i sama prolazi kroz razvod.

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, često s pratiteljima dijeli svakodnevne trenutke putem Instagram Storyja, a ovoga puta dotaknula se teme braka.

Povod je bila poruka jedne pratiteljice koja joj je priznala: "Želim se razvesti više nego što dišem, ali uporno ostajem u toksičnom braku jer vjerujem da ću tako otplatiti karmičke dugove mojih predaka, a i moje, pa da raščistim teren djeci. Doslovno su mi se svi u povijesti razvodili, tipa 10 koljena unazad", na što je Ella odgovorila iz vlastitog kuta.

"Ja se volim zamislit da ležim u krevetu i imam 90 godina i ne mogu više ništa radit bez pomoći i onda se tako stara pitam 'je li vrijedilo?' Je li mi žao? Je li bitno?' Ovisno o odgovoru starice, tako i postupim", napisala je, objasnivši kako joj takav način razmišljanja pomaže u donošenju odluka.

"Tako da je sve moje odluke donijela jedna nepokretna razočarana bakica. Ja sam vrlo svjesna vlastite smrtnosti. I pošto ću umrijet sa svojom savješću, donosim odluke usprkos društvenim moralnim normativima jer znam da me društvo neće držati za ruku kad ću umirat", dodala je

"Ne znam hoće li ikome to isto pomoći. Ali probajte se zamislit pred smrt kako se prisjećate svog života do sad i budite iskreni prema sebi", poručila je za kraj.

Podsjetimo, Ella prolazi kroz javno praćen razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim je bila u vezi od 2014. godine. Vjenčali su se 2019. u Las Vegasu, a razlaz su potvrdili 2023. godine. U braku su dobili dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, a Ella je više puta istaknula da ovu životnu fazu vidi kao početak novog, sretnijeg poglavlja.

