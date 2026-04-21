Jeste li ikad čuli za nju? Ova žena je najbogatija glumica na svijetu!

Iako Hollywood vrvi slavnim imenima, najbogatija glumica na svijetu zapravo je osoba za koju većina nikada nije čula.

Iako je široj javnosti gotovo nepoznata, Jami Gertz danas nosi titulu najbogatije glumice na svijetu.

Tijekom karijere ostvarila je više od pedeset filmskih i televizijskih projekata, uključujući naslove poput ''The Lost Boys'', ''Twister'', ''Quicksilver'' i ''Jersey Girl'', kao i serije ''The Neighbors'', ''Modern Family'' i ''Entourage''. Unatoč impresivnoj filmografiji, njezino ime mnogima i dalje ne zvuči poznato.

Gertz, koja ima 60 godina, počela je glumiti još 1981., a posljednju ulogu imala je prije tri godine u romantičnoj komediji ''I Want You Back''. Za gostujuću ulogu u seriji ''Ally McBeal'' bila je nominirana za Emmy 2002., dok je najduže ostala zapamćena po glavnoj ulozi u sitcomu ''Still Standing''.

Pogledaji ovo Celebrity Duboki dekolte Eve Longorije bio je apsolutni magnet za poglede u haljini s tankim naramenicama!

Zanimljivo je da je njezina karijera mogla krenuti sasvim drugim putem. Naime, bila je među kandidatkinjama za ulogu Rachel Green u kultnoj seriji ''Prijatelji'', no uloga joj je na kraju izmaknula jer producenti nisu smatrali da je idealan izbor. Kasnije je i sama priznala da je tu priliku zapravo odbila, što se pokazalo kao jedna od ključnih ''što bi bilo kad bi bilo'' odluka u njezinoj karijeri.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko kaže da je Propuh loš? Razgovarali smo s kreativcima čije su vožnje po Zagrebu postale hit!

Ipak, život joj je donio uspjeh na drugom polju. Nakon što se 1989. udala za investitora Tonyja Resslera, zajedno su gradili poslovno carstvo. U početku je upravo ona financijski podupirala obitelj, a kasnije su zajedničkim ulaganjima postali dio investicijske grupe koja je kupila bejzbolski klub Milwaukee Brewers. Godine 2015. otišli su i korak dalje te postali vlasnici NBA momčadi Atlanta Hawks.

Za Hollywood Reporter iz 2018. pojasnila je da njezin uspon među ultra-bogate nije bio jednostavno rezultat udaje za bogataša Tonyja Resslera.

''Svi misle da sam se udala za bogatog tipa. Ali ja sam zarađivala više, puno više od Tonyja kad sam ga upoznala. Ja sam platila našu prvu kuću. Ja sam platila naš prvi odmor. Udala sam se za njega jer sam se zaljubila u njega.''

Pogledaji ovo Celebrity Britanski glazbenik prepjevao "Andromedu", jedna reakcija posebno se istaknula

Danas se procjenjuje da njezina neto vrijednost prelazi 3,2 milijarde dolara, čime nadmašuje brojne globalne zvijezde poput Taylora Swifta i Toma Cruisea.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova objavila prvu fotografiju sa svadbe koja se održala u tajnosti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavila rođendan u svom stilu: Ovaj detalj na torti Victorije Beckham svima je zapeo za oko