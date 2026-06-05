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Što se dogodilo bivšem princu? Fotografije zabrinjavajućeg detalja na licu obilaze svijet

Piše I.G., Danas @ 07:32 Zanimljivosti komentari
Andrew Mountbatten-Windsor Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Nekadašnji princ Andrew snimljen je s velikom modricom koja mu prekriva desnu stranu lica, što je odmah potaknulo nagađanja u britanskim medijima. Iako iz njegova kruga tvrde da nema razloga za zabrinutost, fotografije stižu u trenutku kada se suočava s policijskom istragom i novim kontroverzama koje prate njegovo ime.

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