Što se dogodilo bivšem princu? Fotografije zabrinjavajućeg detalja na licu obilaze svijet

Nekadašnji princ Andrew snimljen je s velikom modricom koja mu prekriva desnu stranu lica, što je odmah potaknulo nagađanja u britanskim medijima. Iako iz njegova kruga tvrde da nema razloga za zabrinutost, fotografije stižu u trenutku kada se suočava s policijskom istragom i novim kontroverzama koje prate njegovo ime.

Andrew Mountbatten-Windsor, nekadašnji princ, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što je snimljen u blizini svog doma na imanju Sandringham s velikom modricom koja mu je prekrivala desno oko i veći dio obraza, piše Daily Mail.

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Fotografije 66-godišnjeg člana britanske kraljevske obitelji odmah su potaknule nagađanja o tome što se dogodilo, no izvori bliski Andrewu tvrde da nema razloga za zabrinutost.

Bivši vojvoda od Yorka fotografiran je dok je automobilom napuštao Marsh Farm, koja se nalazi na kraljevskom imanju u Norfolku. Na snimkama se jasno vidi velika ljubičasta modrica na desnoj strani njegova lica, no zasad nije poznato kada je nastala ni što ju je uzrokovalo.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor blizak Andrewu za britanske medije poručio je da nije riječ o ničemu dramatičnom te da nema razloga za zabrinutost. Ipak, zbog zaštite privatnosti nisu željeli otkrivati dodatne pojedinosti o njegovu zdravstvenom stanju.

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Liječnici su za Daily Mail objasnili da se ovakve modrice mogu pojaviti iz različitih razloga. Kod osoba koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi i manji udarac može izazvati izraženu modricu, a slični tragovi mogu biti posljedica medicinskih zahvata ili ozljede lica. Naglasili su, međutim, da bez službenih informacija nije moguće utvrditi što se dogodilo u Andrewovu slučaju.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posljednjih mjeseci Andrew se rijetko pojavljuje u javnosti. Nedavno je bio u središtu pozornosti nakon sigurnosnog incidenta u Sandringhamu, kada mu je tijekom šetnje pasa navodno prišao muškarac s fantomkom na glavi. Prema navodima svjedoka, nepoznati muškarac trčao je prema njemu i vikao, nakon čega se Andrew, u pratnji tjelohranitelja, udaljio automobilom. Britanski mediji tada su tvrdili da ga je događaj ozbiljno uznemirio.

Istodobno se i dalje suočava s nizom kontroverzi. Policija provodi opsežnu istragu vezanu uz navodno nedolično ponašanje tijekom njegova rada na javnim dužnostima, a posljednjih tjedana ponovno su se pojavile i optužbe povezane s njegovim dugogodišnjim poznanstvom s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Među navodima koje istražitelji provjeravaju nalazi se i tvrdnja da se tijekom Royal Ascota 2002. godine navodno neprimjereno ponašao prema ženi koja je radila kao privremena konobarica na tom događaju. Nije poznato je li slučaj tada službeno prijavljen, no policija sada provjerava okolnosti kao dio šire istrage.

Andrew je u veljači ove godine bio priveden te je proveo 11 sati na ispitivanju prije nego što je pušten uz nastavak istrage. Sve optužbe dosljedno odbacuje i poručuje da nije počinio nikakvo kazneno djelo.

Buckinghamska palača odbila je komentirati najnovija događanja, istaknuvši da zbog aktivne policijske istrage ne može davati izjave o slučaju. U međuvremenu, fotografije modrice na Andrewovu licu izazvale su brojne reakcije i dodatno pojačale interes javnosti za jednog od najkontroverznijih članova britanske kraljevske obitelji.

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