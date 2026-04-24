Ovo je razlog zbog čega je Blanka Vlašić otišla iz Hrvatske: "Ako osjećate pritisak..."

Blanka Vlašić iz Bengalurua poručila je koliko su sport, upornost i samopouzdanje važni, ističući da ju je upravo takav pristup vodio kroz uspješnu karijeru bez afera.

Blanka Vlašić ovih dana boravi u indijskom Bengaluruu, odakle se javila pratiteljima na Instagramu, a ubrzo je otkriven i razlog njezina putovanja.

Proslavljena Splićanka ondje sudjeluje kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026, gdje nastoji motivirati žene da kroz sport pronađu snagu za vlastite izazove.

Naglašava kako su u sportu, baš kao i u životu, najvažnije vrijednosti izdržljivost, karakter, dosljednost i poštenje.

Prema pisanju indijskih medija, jedna od najboljih visašica svih vremena osvrnula se i na svoju bogatu karijeru, ističući kako je ponosna što je sve uspjehe ostvarila bez ikakvih doping afera, kao dio generacije koja je, kako kaže, skakala stvarno, stvarno visoko.

"Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi", poručila je.

Dodala je i kako joj osobno nije strana borba s teškim trenucima, ozljedama i padovima, ali ju je upravo to oblikovalo.

"Postoji izreka da je pritisak privilegija. Ako osjećate prisitsak to znači da ste uložili svoje vrijeme i energiju u nešto do čega vam je stalo. Zato prihvatite to, uživajte u emocijama, trenutku i nemojte se previše stresirati zbog rezultata" zaključila je.

