Premijerno izvedena Astro Maja, predstava u kojoj publika kroji tijek radnje!

Nova predstava Astro Maja autorice Maje Posavec premijerno je izvedena u Studiju EXIT, a riječ je o interaktivnom astro-showu u kojem publika svojim horoskopskim znakovima utječe na tijek svake izvedbe, zbog čega nijedna nije ista.

U četvrtak je u Studiju EXIT premijerno izvedena Astro Maja, novi autorski projekt Maje Posavec i Aleksandra Švabića nastao u koprodukciji Umjetničke organizacije TeatruM i Teatra EXIT. Predstava, koja se nalazi na granici kazališne izvedbe, osobne ispovijedi i astrološke seanse, publici je donijela jedinstveno iskustvo u kojem su upravo gledatelji postali aktivni sudionici oblikovanja njezina tijeka. Naime, sudbinu svake izvedbe određuju znakovi zodijaka prisutni u gledalištu, zbog čega nijedna izvedba nije ista. Svaki susret s publikom otvara nova pitanja, dijaloge i neočekivane smjerove, a upravo je takav bio i premijerni susret s publikom u Studiju EXIT.

Predstava u formi astro-showa s elementima monodrame istražuje teme koje već stoljećima zaokupljaju ljudsku maštu – odnos racionalnog i intuitivnog, pojedinca i kozmosa, sudbine i slobodne volje. Kroz duhovitu, intimnu i emotivnu izvedbu publika se poziva na razgovor s onim dijelom sebe koji još uvijek vjeruje da u životu postoji nešto što ne možemo do kraja objasniti.

U središtu predstave nalazi se i potraga za srećom – vječnom ljudskom težnjom koja se često čini nadohvat ruke, a istodobno ostaje neuhvatljiva.

"Astro Maja je predstava o čekanju sreće. Čekamo li je strpljivo na mjestu ili joj hrlimo u susret? Kako joj prilazimo? Gledajući gore u zvijezde ili u svoj planer? Koliko podrazumijevamo našu sreću? Znamo li je prepoznati, jesmo li sigurni da je baš naša? Astro Maja nas vodi kroz ova pitanja, ponekad se i sama pitajući", ističe autorica i glumica Maja Posavec.

Predstava je namijenjena svima koji se i danas, usred neprekidnog toka informacija, personaliziranih sadržaja, self-help savjeta i obećanja brzih rješenja, ne boje postavljati pitanja i povremeno pogledati prema nebu tražeći odgovore. Jednako su dobrodošli i strastveni poklonici astrologije i oni koji joj pristupaju sa skepsom, jer Astro Maja ne nudi gotove odgovore, nego prostor za promišljanje, preispitivanje i zajedničko iskustvo.

Publika predstavu može pogledati već na sljedećim izvedbama, koje su na rasporedu 13. i 14. lipnja u 21 sat u Studiju EXIT, Gundulićeva 37/1.

Autorica teksta, glazbe i izvođačica predstave je Maja Posavec, dramaturginja Nina Bajsić, scenografiju i kostimografiju potpisuje Patricio Alejandro Aguero Marino, suradnica za glazbu i glazbene aranžmane je Andrea Giordani, umjetnički producent i voditelj projekta Petar Cvirn, producentica Greta Ivoš, a autorica fotografija predstave Martina Kenji.

Predstava je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Ureda za kulturu Grada Zagreba.

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