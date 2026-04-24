Pogledajte kako se Valentina Baus oprostila s kolegom koji napušta Novu TV nakon više od 20 godina

Valentina Baus oprostila se od Petra Pereže, koji nakon više od 20 godina napušta Novu TV, a večeras ga gledatelji posljednji put mogu vidjeti u humanitarnom specijalu emisije "Tko to tamo pjeva?".
S obzirom da Petra Perežu gledatelji Nove TV večeras posljednji put gledaju na ekranu Nove TV, voditeljica Dnevnika Valentina Baus oprostila se s uskoro bivšim kolegom riječima:
''Ostanite uz program Nove TV, a sada slijedi specijal 'Tko to tamo pjeva' u kojem sam i ja gošća s uskoro bivšim kolegom Petrom Perežom - kojeg ćemo ovom prilikom posljednji put vidjeti na ekranu Nove TV. Sretno.''
Petar Pereža nakon više od dva desetljeća rada odlazi s Nove TV. Pereža je svoju televizijsku karijeru započeo upravo na Novoj TV kao novinar splitskog dopisništva, te ubrzo postao voditelj središnje informativne emisije.
Nova TV večeras donosi specijalno izdanje emisije "Tko to tamo pjeva?" u kojem je sav osvojeni iznos namijenjen u humanitarne svrhe.
Valentina i Petar pokušat će osvojiti maksimalnu nagradu.
"Danas se gledamo u najzabavnijem glazbenom showu. Nastojat ćemo prikupiti maksimalnih 5.000 eura za udrugu 'Nismo same', koje će oni naravno usmjeriti tamo gdje je najpotrebnije, i nadamo se da ćemo uspjeti u tome", najavili su voditelji pred emisiju.
