Petar Pereža svojim plemenitim činom oduševio je građane: ''Kad me već na Novoj TV nisu htjeli primiti u Mastechef!"

Kad nije u studiju Dnevnika Nove TV, Petra Perežu često možete vidjeti u zagrebačkoj bazilici sv. Antuna Padovanskog kako s vjernicima slavi Boga. No omiljeno lice s TV ekrana ovih dana ispred pučke kuhinje na Svetom Duhu našlo se i u ulozi kuhara i konobara. Zašto? Otkriva naša Anja Benta za In mgazin.

Petar Pereža odlučio je voditeljsku palicu zamijeniti kuhačom, a odijelo pregačom. Iz toplog studija najgledanije središnje informativne emisije u zemlji, privremeno se preselio u adventsku kućicu ispred pučke kuhinje na Svetom duhu.



"Ja sam pripadnik ove župe, ja i moja obitelj smo svake nedjelje na misama i iskoristio sam ovu priliku kad me već na Novoj TV nisu htjeli primiti u Mastechef da se onda primim kuhače i pregače ovdje na fratarskim kućicama. Zaista hvalevrijedna akcija Obrok za obrok. Sav prihod namijenjen je obrocima Pučke kuhinje. Fratri nama služe, moramo i mi nekad služiti njima'', otkrio je Petar Pereža.



"Mi smo mogu reći i prijatelji. Ovdje često dolazi sa svojom obitelji i podupire sve naše inicijative. Osobno sudjeluje u puno tih programa , poticaj je mnogim i mladim ljudima koji dolaze ovdje, pogotovo na susrete četvrtkom, a na ovakav način je odlučio podržati i ovu humnaitarnu akciju na čemu sam jako zahvalan'', rekao je fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu.



Oduševljenje omiljenim voditeljem Dnevnika nisu krili ni brojni građani koji su imali čast da ih osobno usluži.

''Divan je. Prirodan i koliko se mogu sjetiti često ga vidim po humanitarnim akcijama, i svaka čast'', jedan je od komentara građana.



"Ostala sam iznenađena da jedna poznata ličnost radi ovako dobro djelo. Svaka čast i za svaku pohvalu.", drugi je komentar.



"Ustvari nisam se iznenadila što sam vidjela Petra zato što mi na televziji djeluje kao osoba koja sudjeluje u humanitarnim akcijama , tako da sve pohvale za to.", još je jedan komentar.



"Ako propadnem na Dnevniku, mogu u ugostitelje'', šali se Petar.



Voditelj Dnevnika samo je kotačić u lancu čiste ljubavi, čije je sjeme posijano prije šest godina. Humanitarnu akciju "Obrok za obrok" pod geslom "Pojedi dobro jelo i učini dobro djelo" fratri su prvi put pokrenuli 2018. na zagrebačkom Zrinjevcu. Posljednje četiri godine smjestili su se ispred pučke kuhinje na Svetom Duhu.



"Cilj ili svrha ove humanitarne akcije jest na prvom mjestu posvjestiti čovjeku danas da postoje ljudi koji nemaju niti ono osnovno, pa čak niti komad kruha jer ova akcija se odvija i organizira je Pučka kuhinja na Svetom Duhu koja svakodnevno pripremi 400 toplih obroka i podijeli. Mi organiziramo humanitarnu akciju kako bi smo prikupili određena sredstva za naše redovito funkcioniranje.", dodao je fra Vladimir.



Ukusne samostanske sarme, domaće kobasice, fritule, medenjaci - samo su dio bogate gastro ponude adventske kućice "Kod fratara" .



''Čak i ja nekad znam raditi medenjake, naučio sam, tako da to bude zanimljivo i lijepo. Nije mi strano uskočiti kad treba u kuhinju, volim kuhati, tako da mi je to ok, i onda na taj način doprinesem ovoj akciji", dodao je Vladimir.



Dati svoj doprinos možete i vi. Posjetite adventsku kućicu "Kod fratara" i uz tijelo, nahranite svoj duh.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.