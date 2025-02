Neda Ukraden ispričala nam je kako tri generacije funkcioniraju pod istim krovom: ''To je neka šifra''

Neda Ukraden ove godine proslavit će 75. rođendan. Godine joj nisu prepreka za velike planove u 2025., među kojima je i koncert u Areni Zagreb. Ondje će biti i njezina obitelj, s kojom ima vrlo skladan odnos. Zašto svojeg zeta smatra sinom te kako pod istim krovom funkcioniraju tri generacije, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za In magazin.

2025. godina je velikog jubileja za Nedu Ukraden.

''40 godina od izlaska pjesme ''Zora je svanula'', baš je to bilo u ovo vrijeme, toliko uspjeha, toliko divnih momenata mi je donijela'', priča Neda.

"Zora je", pjesma je koja je njezinu karijeru zauvijek obilježila.

''Mislim da svaki pjevač u životu sanja takvo jedno djelo po kojem će te publika pamtiti i u Rumunjskoj i u Bugarskoj i svim našim zemljama i pjevati sve generacije'', kaže.

Otpjevala ju je prije 4 desetljeća, a ''Zoru'' vole i oni koji ne razumiju ni tekst pjesme.

''Česi recimo, oni plaču kad slušaju tu pjesmu, nešto ih to asocira na nešto lijepo, veličanstveno, tužno, nemam pojma'', govori Neda.

Ovaj i druge hitove pjevat će na koncertima 15. veljače u Osijeku i 25. listopada u Areni Zagreb. I na ovim koncertima uz nju će biti cijela obitelj.

''Oni su moja velika podrška. Oni su moj najveći uspjeh i sve ove pjesme i hitovi i priznanja mi ne bi toliko značile bez moje kćeri, bez mojih unuka, to me ispunjava velikim ponosom'', govori Neda.

Skladan odnos ima s kćeri, ali i sa zetom.

''Ja sam kćerkinom udajom dobila sina, ja to tako vidim. Ja nisam izgubila kćer, nego sam dobila još jednu osobu u našoj familiji i mi se jako poštujemo, i on mene. Mislim da je to nekakva šifra za zajednički život'', govori.

S kćeri, zetom i unucima dijeli adresu. Pod istim krovom više generacija - Neda tvrdi, svima je dobro.

''To je sad novi trend odgoja, poželjno je da budu tri generacije jer djecu se uči poštivanju, tradiciji, bitnim stvarima, poštivanju oca, majke, bake, djeda, dobro djeda nema'', priča.

Ali privatnosti ipak mora biti.

''Naravno svatko ima svoj dio stana, nismo mi tu da banemo, upadnemo, uvijek su kuca ili pošalje poruka. Tu smo da se brinemo, pomažemo, cijenimo, volimo, da smo za sve neke krizne situacije skupa, eto to je neka šifra dobre obitelji'', zaključila je.

Kad je baka Neda kod kuće, outfite joj uvijek komentiraju njezine trinaestogodišnje unučice.

''Kad me vide ovako nešto kažu - uu baba, ti si jako cool, ja volim kad s njima tako nešto pričam one su sad već kao odrasle'', kaže Neda.

Neda je godinama vjerna istom stilu.

''Ja sam uvijek za tu neku finu ženstvenu priču, ako je crno mora malo biti da nešto bljesne'', priznaje.

I bez obzira na status zvijezde, uživa i u kućanskim poslovima.

''Ja sam netko tko jako voli kuhati, ja jako volim spremati svoju kuću, bilo koja žena da mi dođe kao pomoć, samo joj smetam'', priznaje Neda.

U dokumentima Nede Ukraden piše da su joj 74, ali na pozornici ona ima mnogo, mnogo manje godina.

